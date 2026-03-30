竹南鎮龍鳳漁港也冒藍眼淚 苗縣府：派員監測水質

有民眾在苗栗縣龍鳳漁港內發現海水噴濺出藍色螢光浪花、俗稱「藍眼淚」，驚艷不已；苗縣府今天指出，不排除水質優養化、夜光藻漂流岸邊所導致奇景，近期也將進行環境監測。

竹南鎮龍鳳漁港附近居民29日晚間用水桶把水倒進港區中，海水立刻噴濺藍色螢光浪花，現場驚嘆聲不斷；當地漁民表示，以往只有在馬祖或台南等地，才出現過「藍眼淚」，這還是頭一次在龍鳳漁港港區內看到如此艷麗藍眼淚，真的是「很稀奇、很誘惑人」。

苗栗縣政府農業處副處長蔡政新今天指出，形成藍眼淚主要原因，是一種能在海中進行生物發光的夜光藻，受到海浪拍打或擾動，驚嚇刺激所發出藍色螢光，通常在春夏交替季節會大量爆發，在環境上可能因為河水為夜光藻提供充足食物，也會促使藻類快速繁殖。

蔡政新表示，根據地理位置初步判斷，竹南鎮冷水坑溪流經市區後，從龍鳳漁港排入大海，不排除水質優養化後，吸引許多浮游生物，形成非常豐富藻類食物來源，造成藻類聚集；不過藍眼淚看似美麗，卻也為水質環境發出警訊，因此農業處與環保局近期將派員前往進行水質檢測，確保環境無虞。