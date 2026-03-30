「綻光30」蔣勳文化講座爆滿 竹縣文化局：全程錄影將線上分享

新竹縣政府文化局「綻光30」系列活動繼3月初熱鬧開跑後，首場重量級文化講座—美學大師蔣勳「眾生平安 皆大歡喜」，昨天於新竹縣政府文化局演藝廳登場，全場座無虛席，針對此次講座盛況，文化局表示，報名開放僅3天即宣告額滿，足見大師魅力。為了不讓錯過報名的民眾遺憾，主辦單位全程錄製，並於活動後公開在官方臉書粉絲專頁，讓所有喜愛美學的朋友都能在線上「重返現場」，同步感受心靈的寧靜與包容。

新竹縣副縣長徐元棟昨代表縣長楊文科出席並致詞，感謝蔣勳詮釋的「金剛經」，讓全場聽眾都如沐一場文化洗禮。

徐元棟致詞時表示，蔣勳老師與新竹縣有著極深的藝術淵源，自2009年至2019年間，蔣老師已於文化局演藝廳陸續舉辦過19場美學講座，每一場都為在地居民注入溫暖的美學能量。此次在「綻光30」之際再度邀請大師「重返現場」，不僅象徵文化傳承的延續，更具有文化再生的指標性意義。

此場講座由新竹縣政府文化局、新竹縣文化基金會攜手台灣應用材料股份有限公司、財團法人台東縣蔣勳文化基金會共同主辦。蔣勳老師以金剛經美學視角深化「傳承與創新」精神，引領民眾回望地方文化的累積與轉化。

新竹縣政府文化局長朱淑敏指出，為慶祝這場難得的盛會，講座最後特別安排了極具紀念意義的驚喜環節：由蔣勳老師與文化基金會阿佑執行長共同帶來「願」的朗誦與彈唱，透過聲音與旋律傳遞最誠摯的祝福。此外，現場也將同步舉辦「應材文藝季」粉絲回饋活動，邀請曾參與文藝季的民眾領取紀念卡、撰寫心得，演講後將現場抽獎，抽出驚喜禮品。