苗栗第一人！香港僑生獲原住民三等獎章 他「砍」出苗栗中橫公路

苗栗縣苗栗縣政府原住民族及族群發展處原住民退休科長黃松光是香港僑生，愛上台灣生活及苗栗女兒，使命感投入工作，苗栗中橫公路還是他參與「砍」出來、無中生有的路線，最近獲得原住民三等獎章肯定，苗栗縣第一人。

黃松光今年1月屆齡退休，今年3月24日在屏東縣原住民族委員會「原住民族公共建設2025年執行績優頒獎典禮」，獲頒原住民族三等獎章，獎項是原住民族委員會獎勵對原住民族事務、學術研究、政策推動、文化傳承、公共建設及國際交流等具貢獻人士，同場苗栗縣政府原民處也獲部落特色道路改善計畫第1名。

「別人眼底下只是工作，而我心裡就是志業，服務原鄉多年基層公共建設，總算是有點成績！」黃松光曾許下的生日願望很特別，願有足夠的智慧，知悉薪俸來自民脂民膏，公權力係民眾立法授予，所以要克制戒慎，每天都要做好分內的工作。他認為獲得原住民三等獎章，算是公務生涯的美好ending（結束）。

黃松光於1980年從香港到台灣就讀台灣大學土木系，畢業後先在民間工作，2001年轉跑道公職，除了3年時間在苗栗縣頭屋鄉公所擔任建設課長，其餘都在縣政府，投入原住民經建事務20年，愛上台灣的生活、苗栗女兒，工作印象最深就是南庄鄉、泰安鄉聯絡道苗栗中橫興闢。

他回憶說，泰安、南庄是苗栗縣兩大重要風景區，土地相接卻無道路交通，前縣長劉政鴻重要政見希望連通，觀光旅遊、農產運輸便利升級，雖委外規畫設計，但當年除了一部分伐木便道，大部分是無路可走，他與同事參與踏勘，一路砍草開路，從早走到晚，還數度險些墜落深谷，後來終於有初步路線，也促成5公里多、2億多元的苗栗中橫。