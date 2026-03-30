增加獎勵 桃園試辦產業用地合作開發

桃園市國土計畫通盤檢討，二○三六年預估所需產業用地與目前盤點的面積，短缺高達兩千五百多公頃，民代呼籲市府加速推動產業園區開發，經發局回應，已在大溪、大園及新屋頭洲等園區試行「合作開發」機制，提供地主以原有土地權值配回土地，突破傳統協議價購取得的困境。

桃竹苗大矽谷計畫及桃園整體產業發展，未來產業用地需求龐大，根據桃園市國土計畫通盤檢討，十年後達一萬五千二百八十四公頃，市議員許家睿表示，現況僅一萬一千四百廿三公頃，扣除已規畫及規畫中園區，仍短缺兩千五百一十八公頃，市府加緊腳步因應，尚未規畫的用地應盡速規畫，規畫中的產業園區也要加速落實。

許家睿指出，產業園區開發普遍以土地徵收條例協議價購方式取得土地，但過程往往困難重重，建議經發局研議協議價購以外的方法，建立地主參與合作開發的機制。

經發局表示，已研擬從優補償措施，增加獎勵金鼓勵地主參與，並建立合作開發機制，地主若提出符合開發計畫要求的設廠計畫，包括開發時程及產業類別均須符合園區規畫規定，經審查合格後，市府將與地主簽訂協議，地主可依原有土地權值計算，透過權值等值換算後配回土地。

經發局強調，未來規畫的產業園區包含大園智慧、大溪科技、新屋頭洲、大園內海、八德興豐、平鎮東龍等園區，將於用地取得階段推動合作開發機制，如地主協議價購不願配合或協議不成，將依法辦理徵收取得所需土地。