星期評論／慈濟苗栗園區回到原點 地方仍有盼頭

慈濟慈善事業基金會苗栗園區文教區都市計畫變更十六年，因逾期限將回到原點，恢復甲種工業區，許多市民感嘆，苗栗市有幾個廿年？反對在市區蓋工廠，敲碗期盼慈濟推動長照、醫院及環保等志業，希望早日有好的結果。

慈濟苗栗園區是新竹玻璃公司苗栗廠舊址，一九八五年停工閒置，慈濟基金會取得土地後，二○一○年間都計變更，甲工變更社會福利專用區、文教區，各十一點八公頃，慈濟的形象與招牌，人力、物力等資源，助攻「醜小鴨變天鵝」，傳統產業工廠變身社福及學校。

其中，文教區規畫籌設慈濟大學苗栗分部，短期目標社會教育推廣中心、創新育成中心，中期進修推廣學院，長期慈濟大學環境與健康科學院，也備受期待，二○一八年再辦理都計變更，開發期程至前年十二月卅一日，因逾期縣都委會去年決議文教區恢復甲工，內政部都市計畫委員會審議中。

慈濟基金會今年三月十九日函文縣政府，同意二○一七年八月內政部都委會決議，及二○一八年二月與縣府簽訂的協議書，將文教區回復甲工，將來如有非屬工業區許可使用的建設構想時，將另依法依規申請。慈濟苗栗園區設慈濟大學分部案，有著許多苗栗人的殷殷期盼，縣政府慎重其事，歷年來召開十一次開發進度控管會議，結果都是僅聞樓梯響，不見人下來，苗栗園區終將走回甲工的原點。

慈濟在苗栗推動四大志業有品牌及口碑，最近才接下縣府委託經營全縣第一家公立綜合式長照家園，而二○一六年縣府財政艱困時期，更是陸續投入約八億元，援建公館國中等六所學校老舊危險校舍，更是讓苗栗人念茲在茲感恩至今。

儘管慈濟大學分部設校案，因少子化趨勢等時空因素轉變，變得是不可能的任務，但就如苗栗縣長鍾東錦及附近居民的心聲，園區鄰近市區不適合甲工蓋工廠，苗栗沒有幾個廿年可以等，地方期待慈濟這次對園區的承諾「一定會朝對苗栗好的方向努力」早日落實。