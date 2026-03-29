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眾神見證！桃園景福宮270年來首辦聯合婚禮 33對佳偶甜蜜成家
桃園景福宮周末舉辦首次「桃園大廟遇到愛」聯合婚禮，33對新人在270年歷史的廟埕前穿上西式婚紗完成終身大事，其中有愛情長跑20年的情侶、跨國警政與通譯佳偶，也有分離16年後再續前緣的戀人。活動並配合舊城區再生計畫，串聯在地餅店、金飾店打造「一條龍」婚禮服務，為桃園舊城注入浪漫與活力。
大廟景福宮是不少桃園人的信仰中心，本次婚禮活動提供婚紗造型、攝影錄影、捧花對戒及禮品抽獎，並配合舊城區再生計畫修復景福宮兩側22戶店家立面，重現紅磚歷史風貌，串聯郭祿餅店、金飾店等在地產業，打造「一條龍」婚禮服務，盼促進地方經濟。
擔任證婚人的桃園市副市長蘇俊賓表示，大廟在姻緣、子嗣、學業及家庭幸福等面向，提供「一條龍」服務，是陪伴大家在人生各階段的重要依靠，新人在傳統廟埕前穿上西式婚紗的畫面更是有趣，當新郎新娘向後方父母致上感謝時，在場眾人都紅了眼眶，是最值得紀念的一刻。他也將這個浪漫感動的畫面手繪成明信片，為這場聯合婚禮留下完美紀錄。
景福宮主委簡征潭表示，這是景福宮第一次舉辦聯合結婚典禮，深具歷史意義，祝福新人婚後家庭和樂、白頭偕老，為社會注入更多幸福與活力。
民政局表示，景福宮連續4年舉辦單身聯誼，今年首度舉辦聯合婚禮。桃園未婚率為六都最低，市府除舉辦聯合婚禮，也推動婚育宅與租金補貼，減輕新婚及育兒家庭負擔。
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