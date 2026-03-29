聽新聞
0:00 / 0:00

傳民進黨徵招選新竹市長 莊競程：已接獲徵詢

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰趙容萱／連線報導
在藍白合可能延續的情況下，民進黨遲未推出人選，據了解，民進黨中央近日密談，勸進前立委、醫工博士莊競程參戰新竹市長。圖／取自莊競程臉書
在藍白合可能延續的情況下，民進黨遲未推出人選，據了解，民進黨中央近日密談，勸進前立委、醫工博士莊競程參戰新竹市長。圖／取自莊競程臉書

下屆新竹市長選舉，新竹市長高虹安爭取連任態勢明朗，在藍白合可能延續的情況下，民進黨遲未推出人選。據了解，民進黨中央近日勸進曾在陽明交大任教的前立委、台灣智庫執行長莊競程參選，莊昨證實接獲徵詢，表示會審慎思考承擔。

高虹安去年在罷免案中以壓倒性票數過關，接著助理費案官司二審逆轉無罪後復職，不僅穩住基本盤，也陸續獲得民眾黨、國民黨支持爭取連任。面對新竹市長選戰「藍白合」，民進黨部分陸續有醫師吳國治、議員施乃如、劉康彥、陳建名等人都曾被點名參選，但多數人婉拒，顯示選情艱困。

據了解，民進黨中央近日召開密談會議，積極勸進前立委莊競程參戰新竹市長，並將於四月七日中執會正式拍板提名人選。黨內評估，面對高虹安結合科技族群與中間選民的優勢，必須推出具「專業形象」與「園區連結」的候選人，才有一戰空間。

莊競程具電機與生醫工程背景，曾任陽明交通大學生醫工程研究所助理教授，屬正國會系統。黨內人士分析，新竹作為科技城市，長期以半導體與ＩＣＴ產業為主軸，若由具生醫與工程跨域背景的莊競程出戰，有機會切入生醫產業與科技治理議題，對竹科族群具有一定吸引力。現為台灣智庫執行長莊競程昨證實，已接獲相關人士徵詢，後續尊重中央選對會的機制與決策；如果主席及黨中央需要他貢獻，他會審慎思考承擔。

新竹地方人士分析，現任者為挾罷免勝利氣勢、掌握科技票與中間選民的高虹安，民進黨提名策略試圖以專業牌突圍，若能成功整合派系與組織，加上議題操作，仍具備「逆風作戰」的條件。

民進黨 施乃如 新竹

延伸閱讀

獨／民進黨密談新竹市長人選！傳鎖定「醫工博士」莊競程

藍竹縣長初選衝民調 白竹北內戰先握手

傳民進黨勸進參選新竹市長 莊競程證實獲徵詢

澎湖縣長選戰變局　陳光復臉書發文：參選到底

相關新聞

其人其事／世壯運摘金當榜樣 姜昆伶以愛為劍 指引學子

桃園市立自強國中輔導主任的姜昆伶曾是女子銳劍國手，她去年征戰世界壯年運動會勇奪女子銳劍個人金牌，為國爭光。深耕教育廿三載的她，不僅以身作則實踐「終身學習」，更將擊劍場上的堅毅韌性帶入校園行政與輔導，也是名守護學子發光發熱的「金牌推手」。

桃園中壢孵大巨蛋 下月招商說明會

不讓台北大巨蛋專美於前，桃園市政府正以ＢＯＴ模式推動建設中壢體育園區，規畫興建至少二點一萬席的多功能體育館「大巨蛋」，可舉辦棒球國際賽事、大型娛樂展演等，四月七日將首度辦招商說明會，目標打造國際級運動娛樂新地標。

傳民進黨徵招選新竹市長 莊競程：已接獲徵詢

下屆新竹市長選舉，新竹市長高虹安爭取連任態勢明朗，在藍白合可能延續的情況下，民進黨遲未推出人選。據了解，民進黨中央近日勸進曾在陽明交大任教的前立委、台灣智庫執行長莊競程參選，莊昨證實接獲徵詢，表示會審慎思考承擔。

桃園消防第四大隊掃墓防火宣導不枯燥 清明祭祖更安心

桃園市消防局第四大隊圳頂分隊表示，這周假日已經出現掃墓人潮，今日在大溪區第八公墓舉辦防火宣導活動，同時結合兒童節元素，透過動、靜態體驗，讓清明掃墓祭祖不再「火光」，防止火災。

老桃園四大廟遶境串聯 西廟重建拚文化復興

桃園市副市長蘇俊賓今天下午前往桃園區民族公園，出席「2026年桃園都城隍公爺文化祭」，與西廟主任委員游財登、立法委員萬美玲及數百名信眾，共同參與城隍公起駕遶境，祈願庇佑地方平安、延續百年信仰。

桃園中壢體育園區蓋大巨蛋 BOT案公告招商、4月首開招商說明會

不讓台北大巨蛋專美於前，桃園市政府正以BOT模式推動建設中壢體育園區，規畫興建至少2.1萬席的多功能體育館「大巨蛋」，可舉辦棒球國際賽事、大型娛樂展演等，4月7日將首度辦招商說明會，目標打造國際級運動娛樂新地標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。