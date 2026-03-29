傳民進黨徵招選新竹市長 莊競程：已接獲徵詢

下屆新竹市長選舉，新竹市長高虹安爭取連任態勢明朗，在藍白合可能延續的情況下，民進黨遲未推出人選。據了解，民進黨中央近日勸進曾在陽明交大任教的前立委、台灣智庫執行長莊競程參選，莊昨證實接獲徵詢，表示會審慎思考承擔。

高虹安去年在罷免案中以壓倒性票數過關，接著助理費案官司二審逆轉無罪後復職，不僅穩住基本盤，也陸續獲得民眾黨、國民黨支持爭取連任。面對新竹市長選戰「藍白合」，民進黨部分陸續有醫師吳國治、議員施乃如、劉康彥、陳建名等人都曾被點名參選，但多數人婉拒，顯示選情艱困。

據了解，民進黨中央近日召開密談會議，積極勸進前立委莊競程參戰新竹市長，並將於四月七日中執會正式拍板提名人選。黨內評估，面對高虹安結合科技族群與中間選民的優勢，必須推出具「專業形象」與「園區連結」的候選人，才有一戰空間。

莊競程具電機與生醫工程背景，曾任陽明交通大學生醫工程研究所助理教授，屬正國會系統。黨內人士分析，新竹作為科技城市，長期以半導體與ＩＣＴ產業為主軸，若由具生醫與工程跨域背景的莊競程出戰，有機會切入生醫產業與科技治理議題，對竹科族群具有一定吸引力。現為台灣智庫執行長莊競程昨證實，已接獲相關人士徵詢，後續尊重中央選對會的機制與決策；如果主席及黨中央需要他貢獻，他會審慎思考承擔。

新竹地方人士分析，現任者為挾罷免勝利氣勢、掌握科技票與中間選民的高虹安，民進黨提名策略試圖以專業牌突圍，若能成功整合派系與組織，加上議題操作，仍具備「逆風作戰」的條件。