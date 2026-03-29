桃園中壢孵大巨蛋 下月招商說明會

不讓台北大巨蛋專美於前，桃園市政府正以ＢＯＴ模式推動建設中壢體育園區，規畫興建至少二點一萬席的多功能體育館「大巨蛋」，可舉辦棒球國際賽事、大型娛樂展演等，四月七日將首度辦招商說明會，目標打造國際級運動娛樂新地標。

桃園市政府去年完成中壢運動公園區段徵收工程，市長張善政隨即宣布要在其中九公頃的體育場用地打造「大巨蛋」，市府預計以ＢＯＴ模式，引進民間近四百億元的投資金額。促參案內容包含興建大型室內多功能體育館、購物中心、公共停車場等設施。

桃市府依據促參法陸續在去年完成公聽會、可行性評估，今年三月廿三日首度公告招商「桃園市中壢體育園區ＢＯＴ案」，並敲定四月七日在台北集思北科大會議中心舉辦招商說明會；市議員張曉昀關切相關規畫與進度，並質疑大巨蛋以外的綜合球場開發面積僅八三二坪，質疑量體太小。

體育局長許彥輝說，考量國內營建成本高漲與場館營運自償性，台北、高雄等巨蛋場館通常未附設國民運動空間。桃市府此次於招商文件特別增訂相關條款，要求須興建營運綜合球場及桌球室，並應提供周邊里民使用優惠，兼顧在地公益，並鼓勵廠商規畫槌球場、環形跑道等戶外運動設施。

中壢體育園區ＢＯＴ案第一次公告招商，訂於六月廿三日截止收件。體育局指出，目標打造可舉辦國際級棒球賽事、大型娛樂展演的「觀賞型」大型室內多功能體育館，園區交通便捷通往台鐵、高鐵與捷運都不遠，前往國際機場也相當方便，希望桃園成為最國際也最宜居的國門運動娛樂城市。