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桃園消防第四大隊掃墓防火宣導不枯燥 清明祭祖更安心

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
圳頂消防分隊清明掃墓防火宣導同時規畫兒童能參與的活動。記者鄭國樑／翻攝
圳頂消防分隊清明掃墓防火宣導同時規畫兒童能參與的活動。記者鄭國樑／翻攝

桃園市消防局第四大隊圳頂分隊表示，這周假日已經出現掃墓人潮，今日在大溪區第八公墓舉辦防火宣導活動，同時結合兒童節元素，透過動、靜態體驗，讓清明掃墓祭祖不再「火光」，防止火災

第四大隊指出，消防署統計去年春節至民俗掃墓節期間，全國發生2045件墓地雜草火災，其中1133 件逾半數為民眾燃燒雜草引發火警。為了強化市民的防災應變能力，圳頂分隊讓防火宣導不枯燥，規畫「知識學堂」、「『震』撼教育」、「急救先鋒」及「防火英雄」四大主題站，都是民眾能參與的活動，例如「急救先鋒」站安排CPR與AED教學，透過模擬情境提升民眾緊急救護能力。

第四大隊呼籲掃墓祭祖時應確實落實「除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不亂放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走」五大防火原則。

火災 祭祖 掃墓 清明節

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