老桃園四大廟遶境串聯 西廟重建拚文化復興

桃園市副市長蘇俊賓今天下午前往桃園區民族公園，出席「2026年桃園都城隍公爺文化祭」，與西廟主任委員游財登、立法委員萬美玲及數百名信眾，共同參與城隍公起駕遶境，祈願庇佑地方平安、延續百年信仰。

蘇俊賓指出，桃園都城隍廟（西廟）與景福宮、鴻福寺、關帝廟並列「桃園四大廟」，本次文化祭透過遶境路線串聯四大信仰據點，重現舊城信仰網絡，展現老桃園深厚的人文底蘊。

他也提到，自幼在西廟周邊成長，人生多個重要階段與廟宇相伴，對他而言「回到西廟就像回家」，更親眼見證廟宇從鼎盛、沉寂到逐步復甦的歷程。

蘇俊賓表示，西廟預計明年農曆三月入火安座，重建工程不僅象徵信仰中心重啟，更是老桃園文化復興的重要拼圖。市府將持續整合文化與觀光資源，讓傳統信仰與城市發展並進，帶動舊城再現風華。

游財登則指出，西廟歷經19年艱辛重建，在市府與各界支持下逐步走向完成，文化祭參與人數也逐年攀升，顯示地方信仰逐漸凝聚。萬美玲也到場致意，肯定廟方長年投入文化資產保存與傳承的努力。

桃園市副市長蘇俊賓今天下午前往桃園區民族公園，出席「2026年桃園都城隍公爺文化祭」。圖／桃園市政府提供