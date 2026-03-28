桃園中壢體育園區蓋大巨蛋 BOT案公告招商、4月首開招商說明會

不讓台北大巨蛋專美於前，桃園市政府正以BOT模式推動建設中壢體育園區，規畫興建至少2.1萬席的多功能體育館「大巨蛋」，可舉辦棒球國際賽事、大型娛樂展演等，4月7日將首度辦招商說明會，目標打造國際級運動娛樂新地標。

桃園市政府去年完成中壢運動公園區段徵收工程，街廓方整、基地四面臨路，市長張善政宣布要在其中9公頃的體育場用地打造「大巨蛋」，並以BOT模式推動，預計將引進民間近400億元的投資金額。促參案內容包含興建大型室內多功能體育館、購物中心、公共停車場等設施。

桃市府依據促參法陸續在去年完成公聽會、可行性評估，今年3月23日首度公告招商「桃園市中壢體育園區BOT案」，並敲定4月7日在台北集思北科大會議中心舉辦招商說明會，廣邀民間廠商參與、交流意見，潛在投資廠商也可展開投資評估、提案。

市議員張曉昀也關切中壢體育園區BOT案招商規畫，質詢提到依據先前體育局提供給廠商的簡報說明，大巨蛋以外的綜合球場開發面積僅832坪，質疑給市民使用的場館量體太小？也提醒未來大巨蛋開發，要有詳盡交通分析與規畫，不要影響周邊交通。

體育局長許彥輝說，考量國內營建成本高漲與場館營運自償性，國內如台北、高雄等巨蛋場館通常未附設國民運動空間。桃市府為積極爭取市民福祉，此次於招商文件中特別增訂相關條款，包含須興建營運綜合球場及桌球室，並應提供周邊里民使用優惠，並鼓勵廠商規畫槌球場、環形跑道等戶外運動設施，納入營運計畫項目評比。

許彥輝強調，招商要求廠商增設綜合球場等設施，並提供周邊里民相關優惠，規畫標準已顯著高於國內其他縣市之案例，希望兼顧開發可行性與在地公益。此外，園區鄰近知名櫻花勝地莒光公園，未來也期待沿著園區通道栽種櫻花，延伸地方景觀。

中壢體育園區BOT案日前已上網第一次公告招商，訂於6月23日截止收件。體育局指出，市府賦予此案「城市品牌行銷」的重任，將打造可舉辦國際級棒球賽事、大型娛樂展演的「觀賞型」大型室內多功能體育館，目標吸引國內外參賽隊伍、國際觀光客與全台各地民眾，園區交通便捷可銜接台鐵、高鐵與捷運三鐵共構，預料未來開發完成成為帶動南桃園運動、娛樂、經濟、觀光產業升級的核心引擎。