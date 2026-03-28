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影／苗栗「施情畫義」愛心活動今閉幕抽籤 愛心善款募集近百萬

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
曾創作一系列文面老人畫作的著名畫家黃鉅太今年初以83歲高齡過世，他的妻子羅月妘提供丈夫生前的2件小型畫作參加施情畫義，自己也提供2件作品做愛心。記者胡蓬生／攝影
曾創作一系列文面老人畫作的著名畫家黃鉅太今年初以83歲高齡過世，他的妻子羅月妘提供丈夫生前的2件小型畫作參加施情畫義，自己也提供2件作品做愛心。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府結合愛心和推廣藝術愛好的「施情畫義、千動愛心」特展今天閉幕，同時抽籤決定384件美術創作的歸屬，另外9件採競標的名家作品也開箱確定得主，這9件作品市場行情至少都有六 、七萬元的行情，甚至超過10萬元，有的並以作品尺寸計價，開標結果分別以1至4萬元標出，遠低於藝廊售價，對得主來說，除了做愛心，還算得上「 賺很大」。

「施情畫義、千動愛心」美術特展原本由中港溪美術研究會結合企業發起，縣府11年前接手並擴大辦理，結合中油、台電及企業贊助經費，協助裱框、出版作品集，縣內藝文社團及藝術家多人都熱情響應，無償提供作品參與這項結合愛心與美術推廣及欣賞的愛心活動。

施情畫義是結合善與美的愛心活動，今年有15個藝術社團提供384件美術創作，在文觀局第一展覽室及山月軒展出，其中不乏名家作品，民眾只要捐助2000元給縣內7家弱勢團體及社福機構，就可借抽籤方式獲得參展作品一件，有機會收藏到名家作品，並展現「五方共好」精神。

縣府秘書長陳斌山代表縣長鍾東錦出席，他感謝所有捐贈作品的藝術家和美術同好，如果沒有大家慨然捐出創作，這項愛心活動不可能辦得出來，他也開玩笑說現在物價上漲，民眾捐贈2000元抽藝術作品的價格是不是可再調高。

活動發起人沙清華為此說明，強調是否調高金額曾一再討論，發起這項愛心活動是希望普羅大眾都能參與，因此還是維持2000元

不變，其實一些名家提供的作品市場行情都很高，有的畫作1才（30乘30公分）就上萬，有的在藝廊售價超過10萬元，但許多名家都樂於無償提供作品行善，今年他的老師、曾任台北美術館館長、台藝大校長的黃光男也提供作品參加活動。

今年有9件具有收藏的名家創作採競標方式，底價5000元，上午也開標，苗栗市長余文忠在開幕式當天一口氣就投入9萬元，每件1萬元，今天競價成功獲得6件，其他名家作品最高標出4萬元，合計14萬元，讓今年善款總額接近100萬元。

曾創作一系列文面老人畫作的著名畫家黃鉅太今年初以83歲高齡過世，他的妻子羅月妘也提供丈夫生前的2件小型畫作參加施情畫義，她自己也創作並提供2件作品做愛心。

文觀局表示，施情畫義展期至3月29日，今天以抽籤決定的作品可於指定期間憑作品兌換券或捐款收據至文觀局展演藝術科領取，相關訊息可至苗栗縣文化觀光局官網查詢，或追蹤「貓裏藝文」Fb粉絲專頁。

苗栗縣政府結合愛心和推廣藝術欣賞的「施情畫義、千動愛心」特展今天閉幕，同時抽籤決定384件美術創作的歸屬，另外9件採競標的名家作品也開箱確定得主。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府結合愛心和推廣藝術欣賞的「施情畫義、千動愛心」特展今天閉幕，同時抽籤決定384件美術創作的歸屬，另外9件採競標的名家作品也開箱確定得主。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府結合愛心和推廣藝術欣賞的「施情畫義、千動愛心」特展今天閉幕，同時抽籤決定384件美術創作的歸屬，另外9件採競標的名家作品也開箱確定得主。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府結合愛心和推廣藝術欣賞的「施情畫義、千動愛心」特展今天閉幕，同時抽籤決定384件美術創作的歸屬，另外9件採競標的名家作品也開箱確定得主。記者胡蓬生／攝影

曾創作一系列文面老人畫作的著名畫家黃鉅太今年初以83歲高齡過世，他的妻子羅月妘也提供丈夫生前的2件小型畫作（左側）參加施情畫義。記者胡蓬生／攝影
曾創作一系列文面老人畫作的著名畫家黃鉅太今年初以83歲高齡過世，他的妻子羅月妘也提供丈夫生前的2件小型畫作（左側）參加施情畫義。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 愛心

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