桃園今年機車駕訓補助開跑 「早鳥」享加碼補助最多2600元

桃園市政府今年持續與新竹區監理所合作機車駕訓費用補助計畫，除了公路局每人補助1300元，市府再加碼1300元，但市府編列1年總經費200萬元，加碼名額最多1538人，提醒民眾盡早報名享受補助優惠，若提前用罄，仍有公路局1300元補助。

桃園市為持續強化民眾騎車安全觀念，近年延續機車駕訓補助政策，鼓勵年輕族群接受正規訓練，並積極建置機車考照訓練場，讓尚未取得駕照的民眾能有安全的考照場地可以就近練習。

桃市府交通局指出，桃園去年機車駕訓補助8732人，另依據交通部公布去年機車交通死傷統計資料，桃園市機車30日死亡人數較前一年同期減少22人，機車受傷人數減少3318人，顯見機車駕訓計畫有助於下降整體肇事風險。

桃園市今年的機車駕訓費用補助計畫即日起上路，一般機車駕訓為5天課程需要3700元，今年公路局補助每名參訓者1300元，桃市府提供加碼補助1300元，每人可領補助最高2600元。由於往年計畫大受好評，交通局歡迎早早報名享受加碼補助優惠。

暑假期間一向為機車族肇事高峰期，交通局也鼓勵民眾利用淡季，在畢業前、就業前完成駕訓取得駕照再騎車，不只年輕族群，其他中壯年無照者也可應多利用參訓。

桃園市交通局長張新福也表示，交通部無照駕駛新制1月31日上路，罰鍰提高並當場扣車，首次機車無照騎乘者，處1萬8000元至3萬6000元罰鍰；10年內第2次無照駕駛，機車罰鍰提高至3萬6000元，除罰鍰提高外，取締時將當場移置保管車輛及扣繳牌照，讓無照駕駛人無法繼續違法上路。

無照駕駛不僅危及自身安全，更可能對其他用路人造成無法挽回的傷害，請依規定考領駕照後再上路，切勿以身試法，機車駕訓班相關資訊歡迎上監理服務網查詢https://www.mvdis.gov.tw/#gsc.tab=0。