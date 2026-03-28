年領1萬 竹市下月發愛老津貼

新竹市政府開辦六十五歲以上長者每人每月三千元「安老津貼」多年，長期有民眾反映設籍時間未達標而無法請領，照顧更多長者，市長高虹安昨宣布四月一日「愛老津貼」上路，只要長者未領安老津貼、連續設籍滿十年並符合排富資格，每人每年可領一萬元。

「安老津貼」在竹市俗稱「老人年金」，是市府為了照顧在地長輩，對年滿六十五歲、二○○九年一月一日前已設籍竹市並實際居住於此的長者，提供每月三千元現金補助。津貼雖有排富，領有軍公教月退俸、老農津貼或個人年度綜合所得超過五十萬或名下不動產合計超過五百萬元等，均不予發放，但仍有部分未達排富標準者領不到。

高虹安指出，市府長期接獲長者反映無法申請安老津貼，原因與設籍時間未達標準有關。為擴大照顧對象，市府決定四月一日起開辦「愛老津貼」，六十五歲以上長者只要連續設籍十年以上且符合排富條件，即可申請每年一萬元補助。

新竹市社會處表示，「愛老津貼」預估有九千七百六十八人能受惠，已編預算執行計畫，但愛老津貼是申請制，符合資格者須備妥身分證、戶口名簿影本（含個人記事）、私章、郵局存簿封面影本及其他證明文件，向戶籍所在地區公所申請，以維護自身權益。

高虹安表示，竹市除了是科技城，也是全台最年輕城市，但很少人知道竹市同時也是非六都最長壽的城市，她積極推動「老幼共好、幸福友善」社福政策，希望每一個長者都能安心幸福生活。