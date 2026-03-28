聽新聞
0:00 / 0:00

殺到見骨 藍竹縣長初選揭曉 基層憂慮

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹副縣長陳見賢競辦昨發聲明，指對手違反選罷法和黨內提名公約，應負黨紀、法律及政治責任。圖／陳見賢競辦提供
新竹副縣長陳見賢競辦昨發聲明，指對手違反選罷法和黨內提名公約，應負黨紀、法律及政治責任。圖／陳見賢競辦提供

國民黨立委徐欣瑩辦公室昨表示，黨內初選沒有不得發布民調的限制，質疑縣黨部不中立。圖／徐欣瑩競辦提供
國民黨立委徐欣瑩辦公室昨表示，黨內初選沒有不得發布民調的限制，質疑縣黨部不中立。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長初選今天進行黨員投票，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各有支持者簇擁，戰況激烈。陳見賢競選辦公室指出，徐欣瑩辦公室昨發新聞稿提及媒體民調，行為已違反選罷法和黨內提名公約，應付黨紀、法律及政治責任。徐陣營回應，黨內初選沒有不得發布民調限制。

藍營今黨員投票後，下午將先公布黨員投票結果，再公布民調結果，最後依照七三制決定提名人選。藍營基層憂心，初選殺到見骨，不管誰勝出？都需縫補裂痕。綠營人選未定，呼聲最高的民進黨籍竹北市長鄭朝方，迄今仍未鬆口。

黨員投票在即，徐欣瑩昨有南投縣長許淑華、藍委林沛祥牛煦庭和游灝等人力挺，錄影催票；徐辦昨公布媒體民調，比較藍綠候選人優劣。徐強調，她是守護國民黨藍天的最佳人選。陳見賢辦公室隨後發聲明，指徐身為立委，行為卻違反公職人員選罷法，挑戰法規底線，損害國民黨政譽。

陳見賢競選辦公室表示，徐欣瑩行為違反黨內提名登記公約規定，要求「絕不任意引述、公布任何民調數據」的誠實義務，徐簽署公約又拒絕承諾不脫黨參選，初選關鍵時刻公然違規，也破壞民主承諾，應負黨紀、法律及政治責任。

陳見賢辦公室表示，民調首日就有非黨部委託民調公司，進行高度針對性的電訪，嚴重侵害選民的表意權，調查中立性讓人疑慮，呼籲全體黨員抵制非法惡質的投機行為。

徐欣瑩陣營回應，完全沒聽過陳辦所提的非黨部委託電訪，既然不是黨部委託，為何陳辦清楚電訪細節？應詳細說明以昭公信。針對初選前公布民調，徐欣瑩辦公室律師練鴻慶稱，政黨初選適用選罷法的僅限第九十七條「搓圓仔湯」和第九十九條「賄選」，並無不得發布民調的限制。

徐欣瑩辦公室質疑，新竹縣黨部幹部替陳見賢助選的合法性，指黨內提名作業要點規定，「各級黨部專職幹部應嚴守公正超然立場，不得對任何登記同志作重點支持」，縣黨部自己違反作業要點，要新竹縣民如何信任選務的中立性？

林沛祥 牛煦庭 鄭朝方

延伸閱讀

綠營新北議員初選／新莊雙姝出線 派系奧援成關鍵

藍營竹縣初選／徐欣瑩嗆「一屍五命」 陳見賢：司法追究

觀察站／徐欣瑩「震撼彈」埋伏筆？

藍營竹縣內鬥…徐欣瑩喊停初選 陳見賢秀良民證自清

相關新聞

殺到見骨 藍竹縣長初選揭曉 基層憂慮

國民黨新竹縣長初選今天進行黨員投票，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各有支持者簇擁，戰況激烈。陳見賢競選辦公室指出，徐欣瑩辦公室昨發新聞稿提及媒體民調，行為已違反選罷法和黨內提名公約，應付黨紀、法律及政治責任。徐陣營回應，黨內初選沒有不得發布民調限制。

年領1萬 竹市下月發愛老津貼

新竹市政府開辦六十五歲以上長者每人每月三千元「安老津貼」多年，長期有民眾反映設籍時間未達標而無法請領，照顧更多長者，市長高虹安昨宣布四月一日「愛老津貼」上路，只要長者未領安老津貼、連續設籍滿十年並符合排富資格，每人每年可領一萬元。

桃市議員選戰 藍登記截止 綠白添變數

二○二六桃園市議員選戰漸熱，國民黨提名作業昨天登記截止，十二個行政區共四十二人登記，龜山、中壢和楊梅將辦初選，龍潭超額先協調。民進黨雖然初選結束，但部分地區人選可能有變，而民眾黨甚至有角逐提名者雙雙退出，種種情況引發外界關注。

頭份市長羅雪珠化身「黑白大廚」展廚藝 為四月八公開招募炒米粉高手

「頭份四月八」將在5月22日至24日3天盛大登場，頭份市公所預告備受矚目的炒米粉大賽、青年爐主創意供桌大賽、花燈彩繪競賽等活動，市長羅雪珠今天化身「黑白大廚」公開招募參賽者來挑戰高額獎金，要一起炒熱2026頭份四月八。

影／苗栗市河濱公園越堤小路拓寬加人車分離 鍾東錦現勘拍板

苗栗市河濱公園是許多大型活動舉辦的地點，包括元宵節𪹚龍之夜、風箏及客家美食節等，此處也是全國第一處設立的無人機考照場，但每逢大型活動舉辦時，主要靠3公尺寬的上、下坡小路讓人車越堤進入會場，由於人車未分離，交管也困難，因此規畫改善。縣長鍾東錦到場現勘，與第二河川分署、公路局、縣府水利處等單位討論後，敲定立即著手改善，由縣府、市公所各負擔一半經費。

竹北新球場開箱！網球、匹克球一次到位 試營運免費體驗到4月底

竹北市網球場地嚴重不足，平均每5.5萬人才擁有一面網球場，比例遠低於市民需求，竹北市公所打造新竹第一座、由竹北市公所自籌興建的「星空網球場」及大新竹唯一公立「星空匹克球場」，於今日正式揭開面紗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。