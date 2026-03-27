頭份市長羅雪珠化身「黑白大廚」展廚藝 為四月八公開招募炒米粉高手

「頭份四月八」將在5月22日至24日3天盛大登場，頭份市公所預告備受矚目的炒米粉大賽、青年爐主創意供桌大賽、花燈彩繪競賽等活動，市長羅雪珠今天化身「黑白大廚」公開招募參賽者來挑戰高額獎金，要一起炒熱2026頭份四月八。

羅雪珠表示，今年四月八炒米粉大賽結合頭份醇黑的「黑豆醬油」及雪白的「頭份尖山米粉」，廣邀全國的炒米粉大師來挑戰高額獎金。

她也特別現炒一道「美人素米粉」，結合東方美人茶入菜，搭配當令蔬果蔬食，展現自身一手好廚藝。

羅雪珠說，頭份尖山米粉與頭份黑豆醬油是基本創作素材，炒米粉大賽參賽者可透過自己的創意、經驗，設計葷食或素食米粉，來挑戰評審的味蕾，冠軍獎金高達5萬元、亞軍3萬元、季軍2萬元，另有創意獎、澎湃獎、人氣獎等獎項，都各有2萬元獎金，活動開放20組報名，歡迎高手來展現廚藝，搶當頭份炒米粉的「黑白大廚」。

頭份市公所並宣布，彩繪花燈競賽、青年爐主創意供桌競賽同步在今天中午開放報名，今年並首度舉辦頭份四月八創意視覺徵選，同樣祭出首獎5萬元的高額獎金，鼓勵擅長視覺創作的朋友，為2026頭份月八打造吸睛的視覺設計，相關比賽報名資訊，都可在頭份市公所臉書粉絲團「緣頭小份」查詢及報名。

市公所表示，頭份四月八今年將在5月22日舉辦創意供桌大賽、23日安排庄神搖滾演唱會，24日上午辦炒米粉大賽，並以「頭份迎頭香」為主題，呈現「客鄉茶香米粉香、頭份平安迎頭香」的概念，盼吸引全國遊客拜訪頭份，感受客家庄的好客熱情。

農曆四月八是頭份地區的年度節慶，早期農業社會，頭份永貞宮媽祖出巡遶境，各方陣頭、香燈腳聚集，加上地方仕紳的花燈對抗賽，市區街頭熱鬧滾滾，家家戶戶都會準備美味佳餚宴請親朋好友，成為老頭份人的珍貴回憶。

羅雪珠表示，頭份四月八在維持傳統時，也求新求變、跟上時代潮流，希望透過年輕人的視角進行傳承，讓年輕人接棒守護下一代的文化，也希望五大庄神守護頭份市民年年平安、身體強健。

今年「頭份四月八」將在5月22日至24日3天登場，頭份市公所預告備受矚目的炒米粉大賽、青年爐主創意供桌大賽、花燈彩繪競賽等活動，市長羅雪珠還化身「黑白大廚」公開招募參賽者來挑戰高額獎金，大家一起炒熱2026頭份四月八。圖／頭份市公所提供

今年「頭份四月八」將在5月22日至24日3天登場，頭份市公所預告備受矚目的炒米粉大賽、青年爐主創意供桌大賽、花燈彩繪競賽等活動，市長羅雪珠還化身「黑白大廚」公開招募參賽者來挑戰高額獎金，大家一起炒熱2026頭份四月八。圖／頭份市公所提供

今年「頭份四月八」將在5月22日至24日3天登場，頭份市公所預告備受矚目的炒米粉大賽、青年爐主創意供桌大賽、花燈彩繪競賽等活動，市長羅雪珠還化身「黑白大廚」公開招募參賽者來挑戰高額獎金，大家一起炒熱2026頭份四月八。圖／頭份市公所提供