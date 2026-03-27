快訊

馬政府官員秀馬英九春聯嘆「此情成追憶」 蕭旭岑：以後不會再有了

特斯拉招募晶片人才 年薪最高突破千萬元 但要符合「這些」嚴格條件

馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

聽新聞
0:00 / 0:00

影／苗栗市河濱公園越堤小路拓寬加人車分離 鍾東錦現勘拍板

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（左四）現勘河濱公園出入改善方案。記者胡蓬生／ 攝影
苗栗縣長鍾東錦（左四）現勘河濱公園出入改善方案。記者胡蓬生／ 攝影

苗栗市河濱公園是許多大型活動舉辦的地點，包括元宵節𪹚龍之夜、風箏及客家美食節等，此處也是全國第一處設立的無人機考照場，但每逢大型活動舉辦時，主要靠3公尺寬的上、下坡小路讓人車越堤進入會場，由於人車未分離，交管也困難，因此規畫改善。縣長鍾東錦到場現勘，與第二河川分署、公路局、縣府水利處等單位討論後，敲定立即著手改善，由縣府、市公所各負擔一半經費。

市公所簡報指出，目前規畫將經國路路口的越堤小路兩側增設人行道，車行道路在不破堤的條件下增為6公尺寬，兩側畫設2公尺寬的綠色鋪面人行道，實施人車分道，確保人車安全。

苗栗市長余文忠表示，每逢河濱公園辦𪹚龍等大型活動，常湧入上萬人，但入出口窄小且人車不分道，安全確實有疑慮。

縣府今天邀第二河川分署（原稱二河局）、公路局、縣府水利處及陳情人到場現勘，討論後決定採取市公所規畫的版本，經費約300萬元，由縣府、市公所各分攤一半。市公所盼今年10月風箏節之前能完工，如果因作業流程或計畫修改影響，也要爭取在明年𪹚龍前改善完成。

鍾東錦會勘後，認同市公所的規畫方案，全案拍板，改善工程施工計畫由市公所發文到縣府、第二河川分署 ，盡速完成相關作業流程後，及早施工。

此外，目前水利署也在推動堤頂的優化方案，從龜山大橋、新東大橋往北到河濱公園的堤頂將優化成人行步道，成為通往公園的另一條捷徑，沿途還能欣賞苗栗山景。

苗栗市河濱公園是許多大型活動舉辦的地點，但目前主要出入口僅靠寬3公尺小路，且無法人車分離，形成安全隱憂。記者胡蓬生／ 攝影
苗栗市河濱公園是許多大型活動舉辦的地點，但目前主要出入口僅靠寬3公尺小路，且無法人車分離，形成安全隱憂。記者胡蓬生／ 攝影

苗栗市公所規畫改善河濱公園的進出通道。記者胡蓬生／ 攝影
苗栗市公所規畫改善河濱公園的進出通道。記者胡蓬生／ 攝影

苗栗市河濱公園是許多大型活動舉辦地點，包括元宵節𪹚龍之夜、風箏及客家美食節等，但每逢大型活動舉辦時，主要靠3公尺寬的上坡小路讓人車越堤進入會場，形成安全隱憂。記者胡蓬生／ 攝影
苗栗市河濱公園是許多大型活動舉辦地點，包括元宵節𪹚龍之夜、風箏及客家美食節等，但每逢大型活動舉辦時，主要靠3公尺寬的上坡小路讓人車越堤進入會場，形成安全隱憂。記者胡蓬生／ 攝影

公園 水利署 苗栗市

延伸閱讀

影／美光銅科廠揭牌…鍾東錦：土資場難覓 但保證美光工程土方有去處

美光銅鑼廠揭牌！今年招千名員工 鍾東錦：對苗南的「天翻地覆」利多

有告別式就塞爆！頭份殯儀館唯一通道濱江街今動土拓寬 預計年底完工

南投縣府喊空間不足 擬拆建新大樓

相關新聞

影／苗栗市河濱公園越堤小路拓寬加人車分離 鍾東錦現勘拍板

苗栗市河濱公園是許多大型活動舉辦的地點，包括元宵節𪹚龍之夜、風箏及客家美食節等，此處也是全國第一處設立的無人機考照場，但每逢大型活動舉辦時，主要靠3公尺寬的上、下坡小路讓人車越堤進入會場，由於人車未分離，交管也困難，因此規畫改善。縣長鍾東錦到場現勘，與第二河川分署、公路局、縣府水利處等單位討論後，敲定立即著手改善，由縣府、市公所各負擔一半經費。

竹北新球場開箱！網球、匹克球一次到位 試營運免費體驗到4月底

竹北市網球場地嚴重不足，平均每5.5萬人才擁有一面網球場，比例遠低於市民需求，竹北市公所打造新竹第一座、由竹北市公所自籌興建的「星空網球場」及大新竹唯一公立「星空匹克球場」，於今日正式揭開面紗。

高虹安宣布愛老津貼4月1日上路 符合資格每人年領1萬元

新竹市政今辦理愛老津貼開辦記者會，由市長高虹安宣布今年4月1日起針對未領取按月發放「安老津貼」，且截至申請日已連續設籍滿10年以上並符合排富條件的長者，每人每年發放1萬元的「愛老津貼」。

北高桃都傳工地意外 桃園勞檢員不足...每人負荷逾240案

桃園市李宗豪今天質詢勞動局指出，桃園市營造工地超過6000，勞檢員編制不足，導致現有人力每人要負責超過100個工地，每人處理案件數逾244件，議員黃敬平、林志強也要求市府要正視勞檢人力不足的問題，同時強化稽查，維護勞工在工地的安全。

竹市推e化繳稅 抽獎活動將開跑有機會拿千元商品券

為鼓勵民眾採用e化繳稅，新竹市稅務局推出「e指搞定輕鬆繳」抽獎活動。稅務局表示，凡透過線上查繳稅、行動支付或掃描QR Code等方式，繳納新竹市今年定期開徵的使用牌照稅、房屋稅或地價稅，即有機會抽中萬元商品券。歡迎民眾踴躍參加，享受便利繳稅又有機會獲獎。

守護苗栗偏鄉健康 象鼻衛生室「居家醫療」讓長者在家安心看診

苗栗縣泰安鄉84歲曾姓老婦患有高血壓，多年前因手術及膝蓋退化，近年逐漸轉為長期臥床。雖與兒媳同住，但家屬平日忙於工作，且老人家因行動不便，出外就醫極為艱難，大千綜合醫院認養泰安偏遠地區醫療服務並在象鼻部落成立衛生室，將老人家納入居家照護計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。