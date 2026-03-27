影／苗栗市河濱公園越堤小路拓寬加人車分離 鍾東錦現勘拍板

苗栗市河濱公園是許多大型活動舉辦的地點，包括元宵節𪹚龍之夜、風箏及客家美食節等，此處也是全國第一處設立的無人機考照場，但每逢大型活動舉辦時，主要靠3公尺寬的上、下坡小路讓人車越堤進入會場，由於人車未分離，交管也困難，因此規畫改善。縣長鍾東錦到場現勘，與第二河川分署、公路局、縣府水利處等單位討論後，敲定立即著手改善，由縣府、市公所各負擔一半經費。

市公所簡報指出，目前規畫將經國路路口的越堤小路兩側增設人行道，車行道路在不破堤的條件下增為6公尺寬，兩側畫設2公尺寬的綠色鋪面人行道，實施人車分道，確保人車安全。

苗栗市長余文忠表示，每逢河濱公園辦𪹚龍等大型活動，常湧入上萬人，但入出口窄小且人車不分道，安全確實有疑慮。

縣府今天邀第二河川分署（原稱二河局）、公路局、縣府水利處及陳情人到場現勘，討論後決定採取市公所規畫的版本，經費約300萬元，由縣府、市公所各分攤一半。市公所盼今年10月風箏節之前能完工，如果因作業流程或計畫修改影響，也要爭取在明年𪹚龍前改善完成。

鍾東錦會勘後，認同市公所的規畫方案，全案拍板，改善工程施工計畫由市公所發文到縣府、第二河川分署 ，盡速完成相關作業流程後，及早施工。

此外，目前水利署也在推動堤頂的優化方案，從龜山大橋、新東大橋往北到河濱公園的堤頂將優化成人行步道，成為通往公園的另一條捷徑，沿途還能欣賞苗栗山景。

苗栗市河濱公園是許多大型活動舉辦的地點，但目前主要出入口僅靠寬3公尺小路，且無法人車分離，形成安全隱憂。記者胡蓬生／ 攝影

苗栗市公所規畫改善河濱公園的進出通道。記者胡蓬生／ 攝影