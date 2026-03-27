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竹北新球場開箱！網球、匹克球一次到位 試營運免費體驗到4月底

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
雙專項球場皆跳脫傳統，創新設計並延續星際風系列運動場，被賦予「薰衣紫球場」或是「極光紫球場」的浪漫美名。圖／市公所提供
雙專項球場皆跳脫傳統，創新設計並延續星際風系列運動場，被賦予「薰衣紫球場」或是「極光紫球場」的浪漫美名。圖／市公所提供

竹北市網球場地嚴重不足，平均每5.5萬人才擁有一面網球場，比例遠低於市民需求，竹北市公所打造新竹第一座、由竹北市公所自籌興建的「星空網球場」及大新竹唯一公立「星空匹克球場」，於今日正式揭開面紗。

新竹縣網球委員會理事長陳詩文回憶，竹北球友為了盼望一座球場，「足足等了10年」，期間各界雖有呼聲卻始終未果。直到市長鄭朝方上任後，聽取地方體育界的建言，同感網球運動空間不足的困境，將此案納入市公所重點建設。

除了網球場外，鄭朝方也觀察到，匹克球是時下熱門的新興運動，結合了網球、羽球與桌球的元素，節奏且門檻友善，長輩與孩子都適合，極具全民推廣潛力。因此，在去年中動土後，他指示公所業務單位滾動式調整，團隊與專家研議可行性，再決策善用空間配置，在原定場地基礎上，追加400萬經費，成功打造出兩座網球場，更精準規畫出大新竹首座公立匹克球專項運動場地。

此外，雙專項球場皆跳脫傳統，創新設計並延續星際風系列運動場，被賦予「薰衣紫球場」或是「極光紫球場」的浪漫美名。公所表示，硬體設施亦考量使用者體驗，除了照明系統，更配置了舒適的休息座椅，下一期也將建置洗手間，讓球友不管是在陽光下，亦或是星空下揮拍，感受運動與美學質感兼具的生活品味。

鄭朝方提到，選在青年節與兒童節前夕啟用球場，就是想送給市民一份「動起來」的禮物。而這座匹克球專項運動場地更是籌備已久的「兒童節大禮包二部曲」，結合首部曲的匹克球拍組，希望鼓勵孩子與家長放下3C產品，一起走向戶外。

鄭朝方接著宣布，即日起到4月30日為「Happy Hour」試營運，每日早上8點至晚上10點，全面免費開放民眾體驗網球與匹克球；爾後使用星空雙球場將採線上預約制（由戶籍為竹北的市民來代表申請，同行球友不限戶籍）。此外，竹北市公所也將於4月份舉辦「匹克球活力競賽」，邀請市民朋友親身體驗新興運動與專業場地的魅力。

竹北市公所打造新竹第一座、由竹北市公所自籌興建的「星空網球場」及大新竹唯一公立「星空匹克球場」。圖／市公所提供
竹北市公所打造新竹第一座、由竹北市公所自籌興建的「星空網球場」及大新竹唯一公立「星空匹克球場」。圖／市公所提供

鄭朝方接著宣布，即日起到4月30日為「Happy Hour」試營運，每日早上8點至晚上10點，全面免費開放民眾體驗網球與匹克球。圖／市公所提供
鄭朝方接著宣布，即日起到4月30日為「Happy Hour」試營運，每日早上8點至晚上10點，全面免費開放民眾體驗網球與匹克球。圖／市公所提供

公所表示，硬體設施亦考量使用者體驗，除了照明系統，更配置了舒適的休息座椅，下一期也將建置洗手間。圖／市公所提供
公所表示，硬體設施亦考量使用者體驗，除了照明系統，更配置了舒適的休息座椅，下一期也將建置洗手間。圖／市公所提供

新竹 匹克球 鄭朝方

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