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桃園3間醫美診所無預警歇業 黃瓊慧籲市府為勞工、消費者爭取權益

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市議員黃瓊慧要求市府積極介入，協助勞工爭取權益、替消費者追回退費。圖：黃瓊慧提供

桃園市桃園區近期接連發生醫美診所無預警歇業事件，衝擊消費者與醫護人員權益。桃園市議會今（27）日進行勞動局工作報告，民進黨籍市議員黃瓊慧針對此議題質詢指出，中正路990診所、992美容及成功路比菲利美學等3案，累計已有27人提出申訴，金額高達442萬元，要求市府積極介入，協助勞工爭取權益、替消費者追回退費。

黃瓊慧表示，診所無預警歇業，首當其衝的是第一線護理人員，工作權益嚴重受損。目前統計勞工申訴情形，中正路990診所8人、金額150萬元；992美容10人、金額115萬元；成功路比菲利美學9人、金額177萬元。她指出，昨日下午比菲利美學已召開勞資爭議調解會，但整體案件仍持續擴大。

黃瓊慧指出，此類案件常見「消費者求償無門、勞工權益難以保障」的困境，甚至連消費者欲取回病歷資料都面臨困難，制度明顯不足。她強調，隨著「預付型消費」及「會員制經營模式」盛行，疑似「計畫性歇業」的爭議案件已逐漸常態化。桃園去年亦曾發生全真瑜珈及健身房倒閉事件，顯示問題並非個案。她呼籲市府法務局與勞動局應主動發布新聞稿，提醒市民提高警覺，並在後續4月將陸續召開的勞資及消費爭議調解中，全力協助勞工爭取失業給付及相關權益，同時協助消費者追討退費。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園3間醫美診所無預警歇業 黃瓊慧籲市府為勞工、消費者爭取權益

黃瓊慧 診所

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