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高虹安宣布愛老津貼4月1日上路 符合資格每人年領1萬元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
高虹安宣布今年4月1日起針對未領取按月發放「安老津貼」，且截至申請日已連續設籍滿10年以上並符合排富條件的長者，每人每年發放1萬元的「愛老津貼」。圖／新竹市府提供
高虹安宣布今年4月1日起針對未領取按月發放「安老津貼」，且截至申請日已連續設籍滿10年以上並符合排富條件的長者，每人每年發放1萬元的「愛老津貼」。圖／新竹市府提供

新竹市政今辦理愛老津貼開辦記者會，由市長高虹安宣布今年4月1日起針對未領取按月發放「安老津貼」，且截至申請日已連續設籍滿10年以上並符合排富條件的長者，每人每年發放1萬元的「愛老津貼」。

高虹安表示，市府長期接獲長者反映，雖已在竹市居住多年，但因設籍時間未達標準，無法申請安老津貼。為擴大照顧未領取安老津貼的長者，市府今年4月1日起開辦「愛老津貼」，凡符合連續設籍滿10年以上且符合排富條件者，即可申請每年1萬元補助，讓更多長者獲得實質照顧，提升生活保障。

高虹安指出，竹市除了是科技城，也是全台最年輕城市，但很少人知道竹市同時也是非六都最長壽的城市，更有醫療衛生的典範之都美稱，她積極推動「老幼共好、幸福友善」社福政策。照顧長者措施包含有持續發放每月3000元的安老津貼及每年2000元的重陽敬老禮金。2023年也開辦低收及中低收入戶老人營養金補助，每月補助1000元營養金，照顧弱勢長者。

此外，市府將敬老卡及愛心卡變得更好用，不僅點數提升至800點，擴大使用範圍至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，今年更開放代買服務，讓敬老卡及愛心卡變得更便利、更貼心。

高虹安說，未來市府也會持續推動更多友善長者的政策，打造老幼共好的幸福城市，讓每位長者都能安心幸福地生活。

社會處提醒，愛老津貼為申請制，符合資格長者備妥身分證、戶口名簿影本（含個人記事）、私章、郵局存簿封面影本及其他證明文件，向戶籍所在地區公所申請，以維護自身權益。

高虹安宣布今年4月1日起針對未領取按月發放「安老津貼」，且截至申請日已連續設籍滿10年以上並符合排富條件的長者，每人每年發放1萬元的「愛老津貼」。圖／新竹市府提供
高虹安宣布今年4月1日起針對未領取按月發放「安老津貼」，且截至申請日已連續設籍滿10年以上並符合排富條件的長者，每人每年發放1萬元的「愛老津貼」。圖／新竹市府提供

國道客運 重陽敬老禮金 高虹安

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