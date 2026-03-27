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北高桃都傳工地意外 桃園勞檢員不足...每人負荷逾240案

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員黃敬平質詢時提出工地工安管理建議。圖／桃園市議員質詢即時畫面
議員黃敬平質詢時提出工地工安管理建議。圖／桃園市議員質詢即時畫面

桃園市李宗豪今天質詢勞動局指出，桃園市營造工地超過6000，勞檢員編制不足，導致現有人力每人要負責超過100個工地，每人處理案件數逾244件，議員黃敬平、林志強也要求市府要正視勞檢人力不足的問題，同時強化稽查，維護勞工在工地的安全。

勞動局長李賢祥表示，勞檢處勞動檢查員編制69人包括正式人員49人、聘用人員20人，至今年3月25日實際進用58人，還缺額11人，最近還可以再補兩人；副市長蘇俊賓強調，已經在行政院院會向中央反映，院長卓榮泰回應會正視勞檢員人力不足的問題，設法解決。

市議會今天上午安排勞動局工作報告，李宗豪指出，勞動局的職責是守護全市勞工的權益，但勞檢處正式編制員額從未滿額，缺額率長期維持高點，加上工作高壓、待遇偏低、流動率高，已形成惡性循環，不利於勞檢能量與勞工權益保障。

李宗聘說，市府聘用勞動檢查員薪資為4.5萬元至5.4萬元，業界同類專業人員待遇高於勞檢員，其中職安人員月薪可達6至12萬元，市府的薪資吸引力明顯不足，應該編列久任獎金與編列額外的專案助理費，吸引和留住人才。

黃敬平表示，台北、高雄日前都發生工地工安意外，台北為高空防護設備失效，高雄是累犯工地管理鬆散。桃園目前是全台成長最快的城市，有捷運工程、青埔或航空城這樣的大型開發案，更有全台灣最密集的工業區，針對重複違規、職安累犯的建商或工地，要有比中央更嚴格的追蹤機制，市府也要盡速補足勞檢員。

黃建平建議市府強化「累犯工地」清單管理，針對近三年有重大職安缺失的承包商，應建立跨局處的聯合稽查機制，不要讓高雄的「三度停工仍出事」在桃園上演。

他也要求市府要以科技輔導取代單純開罰，桃園有很多中小型工廠或工地，有時候不是不守法，是設備老舊或不懂新規。勞動局應加強推廣智慧工地，或職安輔導團，協助業者升級防護裝置。市府應加強移工職安宣導，移工往往處於風險最高的作業環境，勞動局應針對不同國籍的移工，提供更直覺、無語言障礙的職安教育與申訴管道。

議員李宗豪促市府盡快補足勞檢員不足的問題。圖／桃園市議會質詢即時畫面
議員李宗豪促市府盡快補足勞檢員不足的問題。圖／桃園市議會質詢即時畫面

桃園 黃敬平 工地

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