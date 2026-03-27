桃園市議員朱珍瑤質詢時關注基層員工加薪政策、移工管理機制議題。圖：朱珍瑤提供

桃園市議會今(27)日進行勞動局、青年事務局工作報告，國民黨籍市議員朱珍瑤質詢時關注基層員工加薪政策、移工管理機制及青年事務推動等議題。她強調，市府應強化跨局處合作與政策落實，以提升市民生活品質與城市整體發展。

桃園市議員朱珍瑤質詢時關注青年事務推動議題。圖：朱珍瑤提供

在基層員工加薪議題上，朱珍瑤指出，中央提供企業最高達175%的租稅抵減誘因，但地方政府作為第一線執行單位，應掌握實際成效，包括申請企業家數與加薪幅度等具體數據。她直言，目前政策「看得到、吃不到」，缺乏細部成果與落實機制，恐流於形式。

朱珍瑤強調，勞動局應更積極作為，結合跨局處資源，將企業實質加薪幅度納入公共工程評選、企業補助及優良企業評比等指標，尤其針對大型企業應建立更具體的評鑑制度，而非僅停留在道德勸說層面，才能真正促進薪資成長。

此外，朱珍瑤也關注桃園傳統產業與中小企業的薪資結構，指出仍有許多勞工處於低薪狀態，建議市府主動接觸這些較少接觸公共政策的族群，加強宣導與數據蒐集，協助企業改善薪資條件。

針對移工議題，朱珍瑤表示，近五年桃園移工人數顯著增加，相關駕照考取門檻鬆綁，已對用路安全產生影響，包括交通事故與逃逸移工等問題。她認為，目前將責任多數歸於警察機關並不妥當，應從源頭管理著手，加強對雇主與仲介的生活管理與責任機制。

朱珍瑤進一步指出，勞動局掌握移工名冊與基本資料，應建立更完善的回饋與追蹤機制，確保相關宣導與管理措施具體落實。她建議透過跨機關資訊整合，包括警察局與移民署，強化預警與即時介入能力，以減少後續衍生問題。

對此，勞動局長李賢祥回應，目前已透過仲介公司及安置單位進行宣導，並持續推動與警政及移民單位的資訊整合，未來將爭取中央支持，強化通報機制，提升源頭管理效能。

在青年事務方面，朱珍瑤關注「桃漾館」營運成效。她指出，自去年2月正式營運至今雖累積約6萬人次，但平均每日使用人數僅約百餘人，建議市府不應僅以進出人次為指標，更應活化場館使用。

朱珍瑤建議，桃漾館可結合八德地區豐富的學生人口與空間優勢，增加舞蹈教室、團練室等核心設施利用率，並與教育局合作辦理更多活動，吸引青年族群參與，提升場域黏著度。

此外，朱珍瑤也指出，桃園青年空間發展不應妄自菲薄，可參考新北及台北知名青年基地的成功經驗，透過跨城市交流與資源整合，打造更具吸引力的青年發展平台。

青年事務局長侯佳齡答詢，未來將持續與教育單位合作，增加活動規劃與曝光度，讓更多青年認識並使用桃漾館。

最後，朱珍瑤強調，此次質詢亦是一項預警提醒，呼籲市府持續關注基層薪資、移工管理及青年發展等關鍵議題，透過制度化與數據化治理，打造更宜居、安全且具競爭力的桃園市。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園移工激增浮現交通隱憂 朱珍瑤要求勞動局從源頭管理