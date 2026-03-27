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竹市推e化繳稅 抽獎活動將開跑有機會拿千元商品券

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市稅務局指出，民眾只要透過線上查繳稅、行動支付或掃描QR Code繳納稅款，每繳一筆即可獲得一次抽獎機會。圖／新竹市府提供
新竹市稅務局指出，民眾只要透過線上查繳稅、行動支付或掃描QR Code繳納稅款，每繳一筆即可獲得一次抽獎機會。圖／新竹市府提供

為鼓勵民眾採用e化繳稅，新竹市稅務局推出「e指搞定輕鬆繳」抽獎活動。稅務局表示，凡透過線上查繳稅、行動支付或掃描QR Code等方式，繳納新竹市今年定期開徵的使用牌照稅、房屋稅或地價稅，即有機會抽中萬元商品券。歡迎民眾踴躍參加，享受便利繳稅又有機會獲獎。

市長高虹安表示，市府持續推動「智慧治理」與數位服務，運用科技提升公共服務便利性。透過e化繳稅，民眾可突破時間與空間的限制，只需透過手機或電腦即可輕鬆完成繳款，免去臨櫃排隊及往返金融機構的麻煩，實現「免出門、智慧繳」的便利生活。

稅務局長蘇蔚芳表示，使用牌照稅、房屋稅及地價稅分別於4月、5月及11月開徵，為鼓勵民眾使用e化繳稅，特別推出「e指搞定輕鬆繳」抽獎活動。民眾只要透過線上查繳稅、行動支付或掃描QR Code繳納稅款，每繳一筆即可獲得一次抽獎機會。各稅開徵結束後，將分別抽出1萬元商品券1名、5000元2名及1000元10名，每人每場活動中獎以1次為限，並採獎項從優原則辦理。

稅務局指出，4月開徵的使用牌照稅稅單及轉帳繳納通知書已寄發，民眾可多加利用e化管道繳稅；也可持稅單至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納。稅額在新臺幣3萬元以下者，可至四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）繳納，或透過自動櫃員機(ATM)、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶等方式完成繳納，方便又快速。

稅務局提醒，車主收到稅單後請依限繳納稅款，逾期繳納，每逾3日按應納稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%；超過30日仍未繳納者，將移送行政執行機關強制執行。如未收到或遺失稅單，可臨櫃、電話或至稅務局官網「線上申辦」申請補發，亦可利用線上查繳稅系統或便利商店多媒體資訊機列印繳納單直接繳納。此外，稅務局1樓設有「QTax稅務自動化服務機」，提供24小時便捷的補單服務。

金融機構 高虹安 行動支付 繳稅

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