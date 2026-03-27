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守護苗栗偏鄉健康 象鼻衛生室「居家醫療」讓長者在家安心看診

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千綜合醫院在泰安鄉成立象鼻衛生室，將專業醫療送進山區。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院在泰安鄉成立象鼻衛生室，將專業醫療送進山區。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣泰安鄉84歲曾姓老婦患有高血壓，多年前因手術及膝蓋退化，近年逐漸轉為長期臥床。雖與兒媳同住，但家屬平日忙於工作，且老人家因行動不便，出外就醫極為艱難，大千綜合醫院認養泰安偏遠地區醫療服務並在象鼻部落成立衛生室，將老人家納入居家照護計畫。

院方指出，泰安鄉面積占全縣三分之一，是縣內唯一的山地鄉，但也面臨人口密度低、部落分散及青壯年外移等挑戰。對行動不便的長輩而言，下山就醫路途遙遠、體力負荷沉重。大千綜合醫院落實偏鄉關懷，在泰安鄉成立「象鼻衛生室」多年，透過「居家醫療」與「專科巡迴醫療」的資源整合，將專業醫療送進山區，讓長輩在熟悉的家門內，就能獲得高品質的醫療照顧。

大千護理部督導陳嘉帆表示，居家醫療的價值在於「早期發現、即時處置」。去年11月底醫療團隊在例行訪視中敏銳發現曾姓老婦右腳出現不明紅腫，疑似蜂窩性組織炎，判斷需入院接受抗生素治療及處置，立即協助轉診至醫院清創。老人家住院期間，象鼻衛生室團隊並未因病人離開山區而中斷服務，持續透過電話關懷追蹤術後狀況。直到曾奶奶康復出院，醫療團隊再次接手，結合每月一次的居家訪視與專科巡迴醫療，由專科醫師上山觀察傷口癒合情形，透過「院內治療、居家復健」的無縫銜接，化解照顧者因就醫不便產生的無助感。

陳嘉帆指出，泰安鄉的醫療需求不應該因地理阻隔而被忽視，透過象鼻衛生室的運作，不僅解決病人接送與舟車勞頓之苦，更提升醫療的可近性。未來，大千將持續投入偏鄉醫療資源，結合先進的居家照護模式與在地文化情懷，確保像曾婦這樣的偏鄉高齡個案，在醫療團隊守護下，都能在自己最溫馨的家中，享有優質、尊嚴且便利的醫療服務。

象鼻衛生室提供居家醫療服務，協助行動不便的長者獲得高品質醫療照顧。圖／大千綜合醫院提供
象鼻衛生室提供居家醫療服務，協助行動不便的長者獲得高品質醫療照顧。圖／大千綜合醫院提供

居家醫療結合專科巡迴醫療，由外科醫師到曾姓老婦家中確認她的傷口癒合狀況。。圖／大千綜合醫院提供
居家醫療結合專科巡迴醫療，由外科醫師到曾姓老婦家中確認她的傷口癒合狀況。。圖／大千綜合醫院提供

居家醫療 居家照護

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