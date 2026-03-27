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影／桃園春殤雨紛紛 挖土機超人林鴻森、北車英雄余家昶入祠

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園今早舉行春殤祭儀暨先烈林鴻森、余家昶入祠典禮，市長張善政等人迎靈入祠。記者陳俊智／攝影
桃園今早舉行春殤祭儀暨先烈林鴻森、余家昶入祠典禮，市長張善政等人迎靈入祠。記者陳俊智／攝影

桃園今天上午舉辦春殤祭儀暨烈士林鴻森、余家昶入祠典禮，市長張善政帶領市府團隊、國軍士官兵向先烈牌位行三鞠躬禮及默哀一分鐘。天氣陰雨，烈士家屬在儀式結束後看著牌位入祠，久久不發一語。

張善政致詞表示，下周就是清明 ，市府每年在這個重要時刻都會到忠烈祠追思緬懷因公殉職的國軍將士官兵與先烈，今年新移入2名英靈，一名是去年附花蓮光復救災不幸受傷細菌感染往生的「挖土機超人」林鴻森，另外一名是去年底北捷隨機殺人事件奮不顧身去阻擋凶手的余家昶。他們的行為令人感佩，但也讓人悲痛不捨，希望他們的英勇事蹟讓全國民眾看到，也希望他們在天之靈不要再有憂慮。

春殤祭儀莊嚴隆重，加上天氣陰雨，現場氣氛顯格外哀傷。張善政也說，希望每個人都能效仿先烈的英勇事蹟，在國家社會有難的時候 ，挺身盡自己的一分心力，維護國家。

桃園今早舉行春殤祭儀暨先烈林鴻森、余家昶入祠典禮，市長張善政擔任主祭，盼先烈在天之靈不再憂慮。記者陳俊智／攝影
桃園今早舉行春殤祭儀暨先烈林鴻森、余家昶入祠典禮，市長張善政擔任主祭，盼先烈在天之靈不再憂慮。記者陳俊智／攝影

桃園今早舉行春殤祭儀暨先烈林鴻森、余家昶入祠典禮，市長張善政等人迎靈入祠。記者陳俊智／攝影
桃園今早舉行春殤祭儀暨先烈林鴻森、余家昶入祠典禮，市長張善政等人迎靈入祠。記者陳俊智／攝影

桃園今早舉行春殤祭儀暨先烈林鴻森、余家昶入祠典禮，市長張善政等人迎靈入祠。記者陳俊智／攝影
桃園今早舉行春殤祭儀暨先烈林鴻森、余家昶入祠典禮，市長張善政等人迎靈入祠。記者陳俊智／攝影

桃園今早舉行春殤祭儀暨先烈林鴻森、余家昶入祠典禮，市長張善政慰問家屬。記者陳俊智／攝影
桃園今早舉行春殤祭儀暨先烈林鴻森、余家昶入祠典禮，市長張善政慰問家屬。記者陳俊智／攝影

桃園今早舉行春殤祭儀暨先烈林鴻森、余家昶入祠典禮，市長張善政等人迎靈入祠。記者陳俊智／攝影
桃園今早舉行春殤祭儀暨先烈林鴻森、余家昶入祠典禮，市長張善政等人迎靈入祠。記者陳俊智／攝影

忠烈祠 鏟子超人 北車隨機攻擊

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