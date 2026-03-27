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斥資2.5億！桃園武陵派出所拆除重建 強化周邊地區治安能量

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園警分局武陵派出所拆除新建工程已進入設計階段。示意圖：新工處提供

為提升員警執勤環境與警政服務品質，並確保市民及員警安全，桃園市政府推動「桃園警分局武陵派出所拆除新建工程」，規劃拆除現有老舊建物並興建全新派出所廳舍。新工處表示，目前該案已進入設計階段，未來將打造兼具安全性、友善性與現代化機能的警政服務據點，提供更完善的服務空間，持續守護市民生命財產安全。

武陵派出所既有建築物因使用年限已久，部分設施與空間配置已不符現行警政勤務及公共服務需求，亦影響建築安全與使用機能。為確保員警執勤與辦公安全，並提升民眾洽公環境品質，市府斥資約2億5390萬元辦理該案工程，規劃拆除既有老舊建物並興建全新派出所廳舍，全面提升警政服務空間與勤務支援功能。

新工處表示，該案基地位於桃園區復興路135號，地處桃園市中心，鄰近桃園火車站及人口密集生活圈，基地面積約857平方公尺。新建建築規劃為地上4層、地下1層之鋼筋混凝土構造建築，並完善各項警用設施與勤務空間，以及設置汽、機車停放空間，以滿足警政勤務與民眾洽公停車需求，同時提升員警備勤及生活環境品質。

未來武陵派出所新建完成後，除可有效改善員警執勤環境並提升勤務效率外，也將進一步強化周邊地區治安能量，提供市民更加安心、便利的警政服務。透過友善空間規劃與現代化設施，打造親民且具服務溫度的社區型派出所，不僅提升整體警政服務品質，也展現市府持續打造安全、宜居城市的施政決心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：斥資2.5億！桃園武陵派出所拆除重建 強化周邊地區治安能量

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