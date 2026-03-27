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2026新竹市兒童遊藝節將登場 竹市府公布交通攻略

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
2026新竹市兒童遊藝節將於4月3日至4月6日在新竹公園登場，新竹市府今公布交通資訊。圖／新竹市府提供
2026新竹市兒童遊藝節將於4月3日至4月6日在新竹公園登場，新竹市府今公布交通資訊。圖／新竹市府提供

2026新竹市兒童遊藝節將於4月3日至4月6日在新竹公園登場。為便利民眾前往會場並紓解周邊交通，新竹市府呼籲民眾多加利用台鐵及高鐵轉乘，步行約6分鐘即可抵達活動現場。並同步規畫免費接駁車服務，歡迎民眾踴躍搭乘。

市長高虹安表示，兒童遊藝節是深受親子喜愛的重要活動，市府除精心規畫豐富內容外，也同步強化交通配套措施，透過大眾運輸與接駁服務雙軌並行，讓市民及外地遊客能更便利、安全地參與活動，打造友善的親子出遊環境。

交通處長林正光表示，依據過往經驗，新竹縣市民多以機車前往參加活動。為紓解機車停車需求，市府已將新竹公園周邊，包括食品路、東山街、公園路等路邊汽車停車格，全面調整為機車停車格，預計可提供約700席機車停車位，供民眾使用。

此外，會場周邊不提供汽車停車位，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具。搭乘火車者可於新竹火車站下車，由地下道5號出口步行約6分鐘抵達會場；搭乘高鐵者可轉乘六家線至新竹火車站後步行前往；搭乘公車者可下載新竹通APP查詢即時動態資訊。

交通處說明，開車民眾請提前規畫行程，建議將車輛停放於周邊停車場，包括後站汽車停車場、大潤發停車場、晶品城停車場及東大陸橋下停車場等。考量假日停車需求較高，市府自4月3日至4月6日規畫水源街周邊停車場免費接駁車服務。民眾可將車輛停放於台灣聯通停車場（大新竹場）、CITY PARKING城市車旅停車場（公道二站）、TFC ONE停車場及園道五地下停車場等，共計約1000席汽車停車位，停車後轉乘接駁車，約7分鐘即可抵達會場。

交通處補充，水源街接駁站（經馬偕醫院）發車時間為9時30分至16時30分；回程自新竹公園發車時間為10時30分至18時，班距約15至20分鐘一班，請民眾留意。

2026新竹市兒童遊藝節將於4月3日至4月6日在新竹公園登場，新竹市府今公布交通資訊。圖／新竹市府提供
2026新竹市兒童遊藝節將於4月3日至4月6日在新竹公園登場，新竹市府今公布交通資訊。圖／新竹市府提供

大眾運輸 高虹安

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