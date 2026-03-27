清明前防火教育扎根 桃園小小消防營寓教於樂登場

桃園觀音上大國小昨辦理小小消防營，轄區消防局第三救災救護大隊新坡分隊結合清明防火宣導，透過煙霧逃生、地震避難及CPR實作等課程，讓學童在體驗中學習防災知識，強化應變能力並將安全且正確的觀念帶回家。

新坡分隊長鄧力嘉指出，清明節將至，祭祖掃墓防火需求升高，特地與上大國民小學合作舉辦「小小消防營」，利用闖關式教學設計四大主題，包括「風火專家」、「地震專家」、「救護專家」及「應變專家」，讓學童透過實際操作與互動學習，建立正確防災觀念。

活動中，「風火專家」關卡模擬濃煙環境，教導火場低姿逃生與煙霧危害；「地震專家」透過遊戲加深避難概念；「救護專家」則安排CPR實作，讓學童親身體驗急救流程；「應變專家」則傳授日常防災小知識，全面提升防護能力。

鄧力嘉說明，因應清明掃墓期間易發生火災，活動也特別融入防火宣導，提醒民眾遵守「除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、煙蒂不亂丟、垃圾要帶走」等原則，降低山林及墓地火警風險，並由防火宣導分隊進駐各關卡加強宣導效果。

第三大隊大隊長吳家豪指出，透過寓教於樂方式，能讓學童在輕鬆氛圍中學習防災知識，不僅提升參與度，有助於將正確防災用火觀念向家庭延伸；從小建立防災與救護意識，也有助於未來面對突發狀況時，能做出正確判斷，消防局將持續與學校合作推動相關教育。

桃市消防局第三大隊新坡分隊昨於觀音上大國小辦理小小消防營，活動結合清明防火宣導，透過煙霧逃生、地震避難及CPR實作等課程，讓學童在體驗中學習防災知識，強化應變能力並將安全且正確觀念帶回家。圖／新坡分隊提供