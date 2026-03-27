聽新聞
0:00 / 0:00

清明前防火教育扎根 桃園小小消防營寓教於樂登場

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃市消防局第三大隊新坡分隊昨於觀音上大國小辦理小小消防營，活動結合清明防火宣導，透過煙霧逃生、地震避難及CPR實作等課程，讓學童在體驗中學習防災知識，強化應變能力並將安全且正確觀念帶回家。圖／新坡分隊提供
桃市消防局第三大隊新坡分隊昨於觀音上大國小辦理小小消防營，活動結合清明防火宣導，透過煙霧逃生、地震避難及CPR實作等課程，讓學童在體驗中學習防災知識，強化應變能力並將安全且正確觀念帶回家。圖／新坡分隊提供

桃園觀音上大國小昨辦理小小消防營，轄區消防局第三救災救護大隊新坡分隊結合清明防火宣導，透過煙霧逃生、地震避難及CPR實作等課程，讓學童在體驗中學習防災知識，強化應變能力並將安全且正確的觀念帶回家。

新坡分隊長鄧力嘉指出，清明節將至，祭祖掃墓防火需求升高，特地與上大國民小學合作舉辦「小小消防營」，利用闖關式教學設計四大主題，包括「風火專家」、「地震專家」、「救護專家」及「應變專家」，讓學童透過實際操作與互動學習，建立正確防災觀念。

活動中，「風火專家」關卡模擬濃煙環境，教導火場低姿逃生與煙霧危害；「地震專家」透過遊戲加深避難概念；「救護專家」則安排CPR實作，讓學童親身體驗急救流程；「應變專家」則傳授日常防災小知識，全面提升防護能力。

鄧力嘉說明，因應清明掃墓期間易發生火災，活動也特別融入防火宣導，提醒民眾遵守「除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、煙蒂不亂丟、垃圾要帶走」等原則，降低山林及墓地火警風險，並由防火宣導分隊進駐各關卡加強宣導效果。

第三大隊大隊長吳家豪指出，透過寓教於樂方式，能讓學童在輕鬆氛圍中學習防災知識，不僅提升參與度，有助於將正確防災用火觀念向家庭延伸；從小建立防災與救護意識，也有助於未來面對突發狀況時，能做出正確判斷，消防局將持續與學校合作推動相關教育。

桃市消防局第三大隊新坡分隊昨於觀音上大國小辦理小小消防營，活動結合清明防火宣導，透過煙霧逃生、地震避難及CPR實作等課程，讓學童在體驗中學習防災知識，強化應變能力並將安全且正確觀念帶回家。圖／新坡分隊提供
桃市消防局第三大隊新坡分隊昨於觀音上大國小辦理小小消防營，活動結合清明防火宣導，透過煙霧逃生、地震避難及CPR實作等課程，讓學童在體驗中學習防災知識，強化應變能力並將安全且正確觀念帶回家。圖／新坡分隊提供

桃市消防局第三大隊新坡分隊昨於觀音上大國小辦理小小消防營，活動結合清明防火宣導，透過煙霧逃生、地震避難及CPR實作等課程，讓學童在體驗中學習防災知識，強化應變能力並將安全且正確觀念帶回家。圖／新坡分隊提供
桃市消防局第三大隊新坡分隊昨於觀音上大國小辦理小小消防營，活動結合清明防火宣導，透過煙霧逃生、地震避難及CPR實作等課程，讓學童在體驗中學習防災知識，強化應變能力並將安全且正確觀念帶回家。圖／新坡分隊提供

延伸閱讀

高雄市防災訓練導入XR 助掌握滅火器操作手感

八德消防前進工廠演練 攜手自衛消防編組強化救災默契

澎湖防災士擴大培訓　強化島嶼自主應變韌性

消防隊墓區防火 用大聲公宣導「四不一要」

相關新聞

防制光害 桃園拚拉拉山成暗空勝地

桃園市政府昨率六都之先公告「光汙染防制要點」，市長張善政並表示，市府除了以制度面處理光害議題，日前也向國際暗空協會申請，爭取拉拉山成為全台第一個國際認證的「暗空勝地」。台灣暗空協會期待落實光害管制，將是能否爭取暗空勝地成功的重要關鍵。

清明前防火教育扎根 桃園小小消防營寓教於樂登場

桃園觀音上大國小昨辦理小小消防營，轄區消防局第三救災救護大隊新坡分隊結合清明防火宣導，透過煙霧逃生、地震避難及CPR實作等課程，讓學童在體驗中學習防災知識，強化應變能力並將安全且正確的觀念帶回家。

廣角鏡／美光銅鑼廠揭牌 將募千名員工

美光銅鑼廠昨天隆重揭牌，行政院長卓榮泰率相關部會首長參加，苗栗縣長鍾東錦強調，美光到苗栗銅鑼科學園區設廠，對苗南地區將有「天翻地覆」的利多發展，有如為苗栗南區的產業打了一劑強心針，縣府將全力配合廠區的需求。台灣美光董事長盧東暉表示，從接觸力積電到今年簽約僅花了十二周，在揭牌前幾天，美光第一波設備已進駐，年底之前預計招募一千名員工。

影／全國議長盃桌球賽今在苗栗登場 地主隊首日賽程穿金戴銀創佳績

全國地方議會盃桌球錦標賽今天起在苗栗熱血開打，全國18個縣市議會首長、職工桌球選手同場競技，以球會友。苗栗縣議會表示，賽事分為團體賽與個人賽兩大類，不僅展現桌球實力，更成為跨縣市議政同仁交流情誼的重要平台，苗栗縣議長李文斌在首日賽程就展現精湛球技，成功創下「五連霸」紀錄。

影／美光銅科廠揭牌…鍾東錦：土資場難覓 但保證美光工程土方有去處

台灣美光今天在銅鑼科學園區舉辦揭牌儀式，苗栗縣長鍾東錦強調聽到美光要進駐銅科的消息時，心裡感到很興奮，相信會帶給苗栗南區「天翻地覆」的正向發展，有如打了一劑強心針，目前產業大多面臨土方、水電供應的問題...

美光銅鑼廠揭牌！今年招千名員工 鍾東錦：對苗南的「天翻地覆」利多

美光銅鑼廠今天上午揭牌，行政院長卓榮泰率相關部會首長參加，苗栗縣長鍾東錦強調美光到苗栗銅鑼科學園區設廠，對苗南地區將有「天翻地覆」的利多發展，有如為苗栗南區的產業打了一劑強心針，縣府將全力配合廠區的需求及中央的政策指示。台灣美光董事長盧東暉表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。