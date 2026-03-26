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影／全國議長盃桌球賽今在苗栗登場 地主隊首日賽程穿金戴銀創佳績

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
全國地方議會盃桌球錦標賽今天起在苗栗熱血開打，以球會友。圖／苗栗縣議會提供
全國地方議會盃桌球錦標賽今天起在苗栗熱血開打，以球會友。圖／苗栗縣議會提供

全國地方議會盃桌球錦標賽今天起在苗栗熱血開打，全國18個縣市議會首長、職工桌球選手同場競技，以球會友。苗栗縣議會表示，賽事分為團體賽與個人賽兩大類，不僅展現桌球實力，更成為跨縣市議政同仁交流情誼的重要平台，苗栗縣議長李文斌在首日賽程就展現精湛球技，成功創下「五連霸」紀錄。

議會盃桌球錦標賽今、明兩天（3月26、27日）在苗栗市小巨蛋體育館舉辦，苗栗縣議長李文斌開幕致詞表示，平日在議事廳手握議事槌為民請命，今日走進球場換上桌球拍揮汗拚搏。他強調，這顆銀白小球連結的不只是比賽勝負，更象徵全國議政同仁跨越地域、團結一心的深厚情誼。

今天首日賽事競爭激烈，地主隊苗栗縣議會表現亮眼，率先開出紅盤，其中首長組單打李文斌成功完成「五連霸」，寫下賽事新紀錄，副議長張淑芬奪得亞軍，實力備受肯定，季軍由花蓮縣議會副議長徐雪玉榮獲。

幕僚長組個人賽，苗栗縣議會秘書長范陽添以17比15分險勝，再度奪冠；議員男子組單打方面，苗栗縣議員陳光軒獲得亞軍，為苗栗縣議會再摘下一面銀色獎座。至今天比賽結束，苗栗縣議會共奪得2金2銀，是歷來獲冠亞軍獎項最多的一屆，戰果輝煌。

今天各組成績依序如下：

議員個人賽男子組分別由基隆市議員曾紀巖 、苗栗縣議員陳光軒 、台南市議員李啓維及新北市議員林國春等好手奪得冠、亞、季、殿名次。

議員個人賽女子組分別由新竹縣議員林秉君、基隆市議員陳宜 、屏東縣議員高惠芬 、台北市議員汪志冰等議會桌球好手獲得前4名。

議員組團體賽由上屆冠軍新竹縣議會成功衛冕，亞、季、殿軍名次分別由基隆市議會、台南市議會及新北市議會獲得。

苗栗縣議會表示，職員工男子組甲、乙組及女子組團體賽將於明天3月27日進行決賽，晉級隊伍將進行最終對決，爭取最高榮耀。

今年比賽由苗栗縣主辦，昨晚安排在竹南鎮神龍本港餐廳舉辦選手之夜，進行選手宣誓，並安排熱鬧的表演節目，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、副縣長賴香伶、苗栗各鄉鎮市首長、農會三巨頭多人到場共襄盛舉，場面熱絡。

全國地方議會盃桌球錦標賽今天起在苗栗熱血開打，苗栗議會首日勇奪2金2銀，成為大贏家。圖／苗栗縣議會提供
全國地方議會盃桌球錦標賽今天起在苗栗熱血開打，苗栗議會首日勇奪2金2銀，成為大贏家。圖／苗栗縣議會提供

全國地方議會盃桌球錦標賽今天起在苗栗開打，選手之夜昨晚在竹南鎮神龍本港海鮮餐廳舉行，並由苗栗縣議長李文斌、副議長張淑芬、苗栗縣長鍾東錦、副縣長賴香伶等人共同進行啟動儀式。記者胡蓬生／攝影
全國地方議會盃桌球錦標賽今天起在苗栗開打，選手之夜昨晚在竹南鎮神龍本港海鮮餐廳舉行，並由苗栗縣議長李文斌、副議長張淑芬、苗栗縣長鍾東錦、副縣長賴香伶等人共同進行啟動儀式。記者胡蓬生／攝影

幕僚長組個人賽，苗栗縣議會秘書長范陽添（右二）以17比15分險勝，再度奪冠。圖／苗栗縣議會提供
幕僚長組個人賽，苗栗縣議會秘書長范陽添（右二）以17比15分險勝，再度奪冠。圖／苗栗縣議會提供

全國地方議會盃桌球錦標賽今天起在苗栗開打，苗栗縣議長李文斌（右）首日勇奪五連霸佳績。圖／苗栗縣議會提供
全國地方議會盃桌球錦標賽今天起在苗栗開打，苗栗縣議長李文斌（右）首日勇奪五連霸佳績。圖／苗栗縣議會提供

李文斌 苗栗 苗栗縣

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