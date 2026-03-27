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苗黑心仲介 奴役移工日做16小時

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
警方專案小組在苗栗大湖草莓園救出四女三男，共七名被害人。圖／警方提供
警方專案小組在苗栗大湖草莓園救出四女三男，共七名被害人。圖／警方提供

四十五歲林姓男子等十四人組成的「台灣工作線」非法仲介集團，以農場美女圖、工作輕鬆舒適廣告為號召，吸引泰國籍人士來台到苗栗草莓園非法打工，一天工作十六小時還被苛扣薪資，遭苗栗警方與移民署循線破獲，依違反人口販運防制法及就業服務法等罪嫌送辦。

內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊去年底受理兩名逾期居留泰籍人士自行到案時，發現他們從苗栗被丟包搭計程車南下高雄，疑遭人口販運勞力剝削，隨即結合苗栗縣警察局刑事大隊組成專案小組，報請苗栗地檢署由檢察官石東超指揮共同偵辦。

歷經數月跟監及蒐證，專案小組掌握事證發現，從事非法跨國仲介的林姓男子等人，到泰國偏遠山區招募知識水準較低落的少數民族，以美女圖為號召，宣傳來台後即可從事高薪、輕鬆的農場工作，累計吸收近百名泰國籍人士以觀光名義來台非法並逾期打工。

這些泰籍人士來台後才發現，不但需要被當商品拍照上傳給非法雇主挑選才可獲得工作機會，每日在日出前及日落後都要連續工作十六小時以上，且工作時薪僅一百元竟還遭苛扣，甚至被安排住在廢棄廂型貨車斗改裝的小房間，生活環境惡劣。

苗栗警方指出，專案小組掌握相關情資後，動員刑事大隊、外事科及高雄市專勤隊等五十五人次，從去年十一月起至今年二月共執行三波查獲行動，拘捕林姓犯嫌等十四人到案，並在苗栗大湖地區草莓園救出四女三男共七名被害人，目前仍持續追蹤部分失聯的泰籍逾期觀光客。

移民署 苗栗

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