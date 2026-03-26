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26人獲獎 竹市表揚115年度績優社工人員

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府今晚舉辦115年度績優社會工作專業人員表揚活動，共計26名績優社工人員獲獎，市長高虹安出席頒獎。圖／新竹市府提供
新竹市政府今晚舉辦115年度績優社會工作專業人員表揚活動，共計26名績優社工人員獲獎，市長高虹安出席頒獎。圖／新竹市府提供

為感謝與肯定新竹市社會工作專業人員的辛勞，新竹市政府今晚舉辦「星耀Hsinchu．同心同行」-115年度績優社會工作專業人員表揚活動，共計26名績優社工人員獲獎。市長高虹安出席頒獎，肯定社工在各領域發揮專業、照亮生命，為社會注入溫暖力量。

社會處表示，今年績優社工表揚分為五大類，包括「明日之星獎」、「直接服務卓越貢獻獎」、「間接服務卓越貢獻獎」、「傑出領導獎」及「資深敬業獎」。

社會處表示，獲「傑出領導獎」的新竹市少年輔導委員會督導張瑋容長期陪伴第一線少輔員服務個案，在關鍵時刻提供支持、釐清處遇方向，在制度、專業與人性間取得平衡，並透過團隊合作減輕社工壓力，讓經驗得以傳承，擴大服務效益。

張瑋容說，社工不僅是資源提供者，更透過專業陪伴與傾聽，讓服務對象獲得理解與支持。

社會處指出，今年獲獎者中有兩名同時榮獲全國績優社工人員表揚。包括獲得「資深敬業獎」的老五老基金會主任曾奕函，投入社工服務逾20年，從醫療安置到長者關懷，跨足多元領域，並以真誠陪伴協助無數人走過生命轉折；另一位為獲「間接服務卓越貢獻獎」的玄奘大學社工師簡三程，長期致力於社區培力，推動惜食行動與長照據點，帶動居民由被動轉為主動參與，為社區永續發展注入動能。

社會處補充，去年獲全國績優社工人員「資深敬業獎」的國立台灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院社工師余珍妮，此次亦為竹市表揚對象。她秉持「以專業助人」的初衷，深耕醫務社會工作，並透過導入音樂、舞蹈、氣球及才藝志工等多元方式，舒緩醫療場域氛圍，協助病患獲得心靈支持，並勉勵自己與社工夥伴持續保持熱忱、正向思考，成為服務對象的重要依靠。

高虹安表示，4月2日為全國社工日，市府提前辦理表揚活動，肯定並激勵社工長期以來的付出與堅持。為減輕社工負擔，市府持續擴充專業社工人力，至今年已達129人，10年來增加71人，成長率逾5成。

另外，市府同時優化執業環境與待遇，針對第一線執行高風險任務的社工，每月提供風險工作費；持有社工師證照者每月加給4000元，具碩士學歷者再加給2000元，使專業價值充分反映於薪資結構。在職場環境方面，市府配合中央推動「社工智慧決策平台系統」，運用科技提升人身安全防護，並更新訪視防護設備、建立跨局處安全支援機制，確保社工在守護市民的同時，自身安全也獲得完善保障。

新竹市政府今晚舉辦115年度績優社會工作專業人員表揚活動，共計26名績優社工人員獲獎，市長高虹安出席頒獎。圖／民眾提供
新竹市政府今晚舉辦115年度績優社會工作專業人員表揚活動，共計26名績優社工人員獲獎，市長高虹安出席頒獎。圖／民眾提供

社工 高虹安 新竹

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