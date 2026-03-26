平均72歲「不老騎士」熱血環島第8天 今到桃園與國小生PK足球

弘道老人福利基金會舉辦「2026不老騎士-為愛千里」，20名平均72歲的「不老騎士」19日從台中熱血啟程，今天環島第8天來到桃園建德國小交流，獲得校方熱烈歡迎，不老騎士們還和足球校隊學生PK足球，展現不老活力。

弘道老人福利基金會指出，今年是第14次舉辦「不老騎士」歐兜邁公益追夢旅程，從台中啟程後一路往南以逆時針方式，展開10天共1027公里的機車公益環島旅程，沿途與社區、學校交流外，更擔任弘道基金會「獨居弱勢長輩餐食計畫」公益大使，協助募集營養餐食與送餐服務經費。

不老騎士環島行今天抵達建德國小交流與休息，校方特別安排足球隊學生，教不老騎士們踢足球和射門PK初體驗，六年級學生伍柏蒝說，看到騎士們雖然上了年紀，卻還是努力完成自己的夢想，令人佩服，也讓他想回家問問爺爺奶奶，有沒有什麼夢想？

最高齡不老騎士84歲的詹昭火，他說，住在宜蘭只有騎機車到花蓮、台東，從來沒有騎車到西部過，很開心終於能圓夢。這趟公益環島行，不僅在花蓮跟阿美族部落孩子學射箭，今天還到了建德國小學踢足球，有這麼多特別體驗機會，相當開心。

建德國小校長吳明芳說，建德國小非常榮幸能成為「不老騎士」環島旅程中的溫暖一站，這群長輩們不僅在圓自己的夢，更將這份熱血轉化為守護獨居弱勢的公益力量，是生命教育最棒的活教材，希望孩子能感受到不老騎士們傳遞的勇氣與公益理念。

弘道老人福利基金會組長葛宇馨說，不老騎士環島期間不僅前往學校與社區交流，傳遞不老精神外，騎士們也認同「老助老」的精神，率先捐款5萬元，投入弘道的「獨居弱勢長輩餐食計畫」，也盼拋磚引玉能號召更多社會大眾愛心響應。

不老騎士車隊今天一早經過關渡大橋，繼續往南抵達桃園建德國小。圖／弘道基金會提供

儘管下雨，也無法抵擋不老騎士騎車環島熱血夢想。圖／弘道基金會提供