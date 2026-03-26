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平均72歲「不老騎士」熱血環島第8天 今到桃園與國小生PK足球

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區建德國小校長吳明芳今天帶著學生迎接不老騎士抵達學校交流夢想。圖／弘道基金會提供
桃園區建德國小校長吳明芳今天帶著學生迎接不老騎士抵達學校交流夢想。圖／弘道基金會提供

弘道老人福利基金會舉辦「2026不老騎士-為愛千里」，20名平均72歲的「不老騎士」19日從台中熱血啟程，今天環島第8天來到桃園建德國小交流，獲得校方熱烈歡迎，不老騎士們還和足球校隊學生PK足球，展現不老活力。

弘道老人福利基金會指出，今年是第14次舉辦「不老騎士」歐兜邁公益追夢旅程，從台中啟程後一路往南以逆時針方式，展開10天共1027公里的機車公益環島旅程，沿途與社區、學校交流外，更擔任弘道基金會「獨居弱勢長輩餐食計畫」公益大使，協助募集營養餐食與送餐服務經費。

不老騎士環島行今天抵達建德國小交流與休息，校方特別安排足球隊學生，教不老騎士們踢足球和射門PK初體驗，六年級學生伍柏蒝說，看到騎士們雖然上了年紀，卻還是努力完成自己的夢想，令人佩服，也讓他想回家問問爺爺奶奶，有沒有什麼夢想？

最高齡不老騎士84歲的詹昭火，他說，住在宜蘭只有騎機車到花蓮、台東，從來沒有騎車到西部過，很開心終於能圓夢。這趟公益環島行，不僅在花蓮跟阿美族部落孩子學射箭，今天還到了建德國小學踢足球，有這麼多特別體驗機會，相當開心。

建德國小校長吳明芳說，建德國小非常榮幸能成為「不老騎士」環島旅程中的溫暖一站，這群長輩們不僅在圓自己的夢，更將這份熱血轉化為守護獨居弱勢的公益力量，是生命教育最棒的活教材，希望孩子能感受到不老騎士們傳遞的勇氣與公益理念。

弘道老人福利基金會組長葛宇馨說，不老騎士環島期間不僅前往學校與社區交流，傳遞不老精神外，騎士們也認同「老助老」的精神，率先捐款5萬元，投入弘道的「獨居弱勢長輩餐食計畫」，也盼拋磚引玉能號召更多社會大眾愛心響應。

不老騎士車隊今天一早經過關渡大橋，繼續往南抵達桃園建德國小。圖／弘道基金會提供
不老騎士車隊今天一早經過關渡大橋，繼續往南抵達桃園建德國小。圖／弘道基金會提供

儘管下雨，也無法抵擋不老騎士騎車環島熱血夢想。圖／弘道基金會提供
儘管下雨，也無法抵擋不老騎士騎車環島熱血夢想。圖／弘道基金會提供

桃園區建德國小足球隊學生今天與不老騎士們互動，來場足球PK。圖／弘道基金會提供
桃園區建德國小足球隊學生今天與不老騎士們互動，來場足球PK。圖／弘道基金會提供

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