快訊

「我沒有圖利也不會貪汙」 柯文哲控早寫好劇本：政治操作下的司法表演

全台已打逾54萬劑！新北診所赫見GSK流感疫苗含混濁物 疾管署急回收

柯文哲遭判17年 陳佩琪嘆全家被抄到翻天：請問法官我先生貪汙的錢在哪？

樂天桃猿拚2連霸！中壢仁海宮祈福 機捷推挺猿彩繪列車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政和樂天桃猿到中壢仁海宮祈福，希望完成二連霸。圖／新聞處提供
張善政和樂天桃猿到中壢仁海宮祈福，希望完成二連霸。圖／新聞處提供

桃園市長張善政今日下午前往中壢仁海宮，出席樂天桃猿職棒祈福，並表示樂天桃猿去年在中華職棒展現強大韌性與團隊意志，勇奪總冠軍，感動廣大桃園球迷，也贏得全國高度肯定 ；新賽季期盼球員們持續精進，朝二連霸目標邁進 。

張善政祈福後，另出席機場捷運「2026挺猿彩繪列車首航」開箱，自A22老街溪站搭乘聯名彩繪列車，前往A19桃園體育園區站，與「10號隊友」球迷同車互動應援。

張善政表示，先前到中壢仁海宮為樂天桃猿祈福，後面再透過捷運與棒球結合的方式，串聯交通與賽事氛圍，期盼新球季旗開得勝，持續朝衛冕目標邁進，為桃園再添榮耀。

樂天亞洲區執行長葛城崇感謝中壢仁海宮長期支持 ，樂天桃猿去年能順利奪冠，除了球員的努力，更有賴於媽祖庇佑與球迷的熱情相挺 。新球季希望能持續凝聚信仰與應援力量，邀請全台球迷踴躍進場，與球隊攜手挑戰連霸 。

樂天桃猿總教練曾豪駒指出，球隊延續去年奪冠的氣勢，今日特別前來祈求媽祖庇佑，希望新球季全隊上下平安健康、發揮穩定 。他也祝福所有「10號隊友」平安喜樂，共同在看台上見證球隊再次拚下總冠軍的榮耀時刻 。

中壢仁海宮董事長王介禧和信眾熱情歡迎張善政、葛城崇和球隊到仁海宮祈福，廟方特別準備象徵「馬到成功」的福袋，有平安符與金元寶，寓意包攬上、下半季冠軍及總冠軍的三冠榮譽，祝福樂天桃猿在新球季旗開得勝、再創佳績 。

桃園大眾捷運公司表示，挺猿彩繪列車以樂天桃猿年度主題「做伙UNITE」設計，並自3月24日起推出「挺猿聯票」，於機捷各站（A20站除外）或透過7-11 ibon購票劃位；套票結合「挺猿一日票」與樂天桃猿主場內野門票，並推出多款球星專屬卡面，兼具交通與收藏價值，全力與球迷們為樂天桃猿加油打氣。

體育局說明，中華職棒37年開幕戰28日在台北大巨蛋點燃戰火，由樂天桃猿對戰中信兄弟 。今年球隊以「全猿作伙」作為年度口號，象徵全隊團結一致、並肩作戰的決心，呼籲所有桃園市民與球迷朋友一起加入應援行列，展現衛冕軍的氣勢 。

張善政和議員們、樂天桃猿搭機捷挺猿彩繪列車。圖／新聞處提供
張善政和議員們、樂天桃猿搭機捷挺猿彩繪列車。圖／新聞處提供

張善政到機捷車站宣傳彩繪挺桃猿列車。圖／新聞處提供
張善政到機捷車站宣傳彩繪挺桃猿列車。圖／新聞處提供

桃園 中華職棒 樂天桃猿 張善政

延伸閱讀

中職／亞太棒球場29日首戰內野門票完售 獅隊2間「萊恩酷」迎球迷

總統接見樂天桃猿 笑談林智平關鍵一擊力挺運動產業

搶運動轉播商機 台灣大推6個月999方案可看近七成中職賽事

中職／悍將主場開幕戰羅力、神犬萊芙來開球 Fubon Angels全員到齊

相關新聞

防制光害 桃園拚拉拉山成暗空勝地

桃園市政府昨率六都之先公告「光汙染防制要點」，市長張善政並表示，市府除了以制度面處理光害議題，日前也向國際暗空協會申請，爭取拉拉山成為全台第一個國際認證的「暗空勝地」。台灣暗空協會期待落實光害管制，將是能否爭取暗空勝地成功的重要關鍵。

影／美光銅科廠揭牌…鍾東錦：土資場難覓 但保證美光工程土方有去處

台灣美光今天在銅鑼科學園區舉辦揭牌儀式，苗栗縣長鍾東錦強調聽到美光要進駐銅科的消息時，心裡感到很興奮，相信會帶給苗栗南區「天翻地覆」的正向發展，有如打了一劑強心針，目前產業大多面臨土方、水電供應的問題...

美光銅鑼廠揭牌！今年招千名員工 鍾東錦：對苗南的「天翻地覆」利多

美光銅鑼廠今天上午揭牌，行政院長卓榮泰率相關部會首長參加，苗栗縣長鍾東錦強調美光到苗栗銅鑼科學園區設廠，對苗南地區將有「天翻地覆」的利多發展，有如為苗栗南區的產業打了一劑強心針，縣府將全力配合廠區的需求及中央的政策指示。台灣美光董事長盧東暉表示...

新竹忠信愛樂春季公演登場 多位校長齊聚見證音樂教育力量

新竹忠信愛樂交響樂團今年春季公演重回新竹市文化局演藝廳盛大舉行，今年不僅展現專業樂團實力，多位教育一線校長也齊聚聆聽，演出深刻揭示音樂教育對青少年人格形塑的關鍵影響力。

抗議節水試辦計畫太粗暴 新竹農民北上抗議 促和晶片一起顧

水庫水情拉警報，新竹縣頭前溪河床乾涸，灌區內近4500公頃農田受衝擊，農業部農田水利署推出「頭前溪流域農業系統性節水推廣試辦計畫」，但遭地方團體批缺乏科學化管理與制度設計。環境權保障基金會等團體今北上農業部抗議，要求應揭露系統性節水的具體路徑，而非僅憑行政命令沒收水權。

桃捷綠線延伸中壢頻流標 議員促檢討

桃園捷運綠線預計年底北段七站先通車，其他捷運路網工程也如火如荼進行，但綠線延伸中壢機電標與土建標招標不順，不分黨派民代昨天都在議會關切。捷運工程局指出，會檢討工程預算並適度調整，但有些程序必須先走完，否則容易引起不必要的質疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。