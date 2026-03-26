樂天桃猿拚2連霸！中壢仁海宮祈福 機捷推挺猿彩繪列車

桃園市長張善政今日下午前往中壢仁海宮，出席樂天桃猿職棒祈福，並表示樂天桃猿去年在中華職棒展現強大韌性與團隊意志，勇奪總冠軍，感動廣大桃園球迷，也贏得全國高度肯定 ；新賽季期盼球員們持續精進，朝二連霸目標邁進 。

張善政祈福後，另出席機場捷運「2026挺猿彩繪列車首航」開箱，自A22老街溪站搭乘聯名彩繪列車，前往A19桃園體育園區站，與「10號隊友」球迷同車互動應援。

張善政表示，先前到中壢仁海宮為樂天桃猿祈福，後面再透過捷運與棒球結合的方式，串聯交通與賽事氛圍，期盼新球季旗開得勝，持續朝衛冕目標邁進，為桃園再添榮耀。

樂天亞洲區執行長葛城崇感謝中壢仁海宮長期支持 ，樂天桃猿去年能順利奪冠，除了球員的努力，更有賴於媽祖庇佑與球迷的熱情相挺 。新球季希望能持續凝聚信仰與應援力量，邀請全台球迷踴躍進場，與球隊攜手挑戰連霸 。

樂天桃猿總教練曾豪駒指出，球隊延續去年奪冠的氣勢，今日特別前來祈求媽祖庇佑，希望新球季全隊上下平安健康、發揮穩定 。他也祝福所有「10號隊友」平安喜樂，共同在看台上見證球隊再次拚下總冠軍的榮耀時刻 。

中壢仁海宮董事長王介禧和信眾熱情歡迎張善政、葛城崇和球隊到仁海宮祈福，廟方特別準備象徵「馬到成功」的福袋，有平安符與金元寶，寓意包攬上、下半季冠軍及總冠軍的三冠榮譽，祝福樂天桃猿在新球季旗開得勝、再創佳績 。

桃園大眾捷運公司表示，挺猿彩繪列車以樂天桃猿年度主題「做伙UNITE」設計，並自3月24日起推出「挺猿聯票」，於機捷各站（A20站除外）或透過7-11 ibon購票劃位；套票結合「挺猿一日票」與樂天桃猿主場內野門票，並推出多款球星專屬卡面，兼具交通與收藏價值，全力與球迷們為樂天桃猿加油打氣。

體育局說明，中華職棒37年開幕戰28日在台北大巨蛋點燃戰火，由樂天桃猿對戰中信兄弟 。今年球隊以「全猿作伙」作為年度口號，象徵全隊團結一致、並肩作戰的決心，呼籲所有桃園市民與球迷朋友一起加入應援行列，展現衛冕軍的氣勢 。

張善政和議員們、樂天桃猿搭機捷挺猿彩繪列車。圖／新聞處提供