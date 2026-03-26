影／美光銅科廠揭牌…鍾東錦：土資場難覓 但保證美光工程土方有去處

台灣美光今天在銅鑼科學園區舉辦揭牌儀式，苗栗縣長鍾東錦強調聽到美光要進駐銅科的消息時，心裡感到很興奮，相信會帶給苗栗南區「天翻地覆」的正向發展，有如打了一劑強心針，目前產業大多面臨土方、水電供應的問題，尤其土石場難覓，但美光如果二期廠區施工，他保證工程的土方一定有去處。

鍾東錦致詞時表示，土石方的問題是企業面臨的嚴峻的問題，且目前水情不穩，希望中央能加速苗栗「天花湖水庫」的開發並將進程提前，有關通霄電廠的擴建，縣府也一定全力配合，至於土石方資源場，現在面臨的困擾是很難找到肯出售有20、30公頃的單一地主，有整合出如此大面積的土地，往往持分者有數十人甚至上百人，要整合一塊很困難，希望中央在推動重大工程時，地方如果無法價購時，可以賦與地方以徵收的方式取得土地，以公辦民營方式設置土資場，這或許也是土資場問題的一大解方。

他強調，先前縣府收到一件土資場的申請案，但面積較小，不過他可保證美光如果二期廠區施工，土方去處一定沒問題。美光到苗栗投資對地方是重大事項，讓苗栗會越來越好，也讓苗栗能在AI開發的時代也能一起 站上世界舞台。

行政院長卓榮泰表示，他來銅科前在行政院會討論，目前新竹地區缺水的問題讓大家感到焦慮，鍾縣長提的天花湖水庫，政府推動的「珍珠串計畫」會將水庫的問題補足，至於土石方的問題，中央這幾個月也一直在處理，分別在台北港、台中港、高雄港及彰濱工業區等地試圖找出更多的土地，作為土石方暫置場或最終場，但中央更希望各縣市能像鍾縣長一樣努力尋找適合的場地，感謝鍾縣長提出的方式，讓中央與地方一起合力來解決營建剩餘土石方的共同問題。

行政院長卓榮泰強調，供水供電及土石方等問題，中央樂於和地方合力來解決。記者胡蓬生／攝影

台灣美光收購銅科力積電廠區及土地，並於今天在銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。記者胡蓬生／攝影

台灣美光收購銅科力積電廠區及土地，並於今天在銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。記者胡蓬生／攝影

台灣美光今天於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。記者胡蓬生／攝影