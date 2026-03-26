快訊

京華城案柯文哲為何被判17年？ 台北地院判決理由看這裡

以軍襲擊！伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令陣亡 傳負責封鎖荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

美光銅鑼廠揭牌！今年招千名員工 鍾東錦：對苗南的「天翻地覆」利多

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣美光今天於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。記者胡蓬生／攝影
台灣美光今天於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。記者胡蓬生／攝影

美光銅鑼廠今天上午揭牌，行政院長卓榮泰率相關部會首長參加，苗栗縣長鍾東錦強調美光到苗栗銅鑼科學園區設廠，對苗南地區將有「天翻地覆」的利多發展，有如為苗栗南區的產業打了一劑強心針，縣府將全力配合廠區的需求及中央的政策指示。台灣美光董事長盧東暉表示，從接觸力積電到今年簽約僅花了12周，速度和效率都讓人驚豔，在今天揭牌前幾天，美光第一波設備就已進駐，今年底之前預計召募1000名員工。

美光上午在苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。新收購的無塵室空間部分區域已著手進行設備進駐前置作業，以支援美光擴大先進DRAM產品（包括HBM）的供應能力，滿足日益增長的AI需求。

揭牌典禮由行政院長卓榮泰、行政院國科會主委吳誠文、經濟部長龔明鑫、苗栗縣長鍾東錦、美光科技全球營運前段製造資深副總裁Buddy Nicoson及美光DRAM亞洲前段製程營運企業副總裁及台灣美光董事長盧東暉等人出席。美光主管、政府代表、供應商及合作夥伴多人到場共襄盛舉。

盧東暉強調，美光銅鑼廠區將成為美光台中廠區的延伸製造基地（EMS, Extended Manufacturing Site），成為美光在台灣中部大型垂直整合廠區的一部分，將持續深化與供應鏈生態系緊密合作，充分發揮銅鑼廠區的效益。美光銅鑼廠區預期2028年起從現有晶圓廠支援具規模的產品出貨，此目標需各方齊心投入，以符合AI時代所需的速度推進。台灣美光迄今在台投資已超過台幣1.4兆元，雇用員工也超過1.5萬人。

美光指出，由衷感謝中央政府的支持，包括國科會、經濟部、新竹科學園區管理局、苗栗縣政府充分發揮台灣世界級半導體製造生態系的高效率與執行速度。銅鑼廠區的啟用將為苗栗地區創造半導體就業機會，在2026年底前在銅鑼廠區招募約1000名新進員工，職缺涵蓋製程工程、設備工程、品管、廠務及環安衛等領域，持續落實美光培育在地人才的承諾。

台灣美光今天於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。記者胡蓬生／攝影
台灣美光今天於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。記者胡蓬生／攝影

台灣美光收購銅科力積電廠區及土地，今天在銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑，圖為力積電原有的晶圓廠。記者胡蓬生／攝影
台灣美光收購銅科力積電廠區及土地，今天在銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑，圖為力積電原有的晶圓廠。記者胡蓬生／攝影

台灣美光今天於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。記者胡蓬生／攝影
台灣美光今天於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。記者胡蓬生／攝影

台灣美光今天於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。記者胡蓬生／攝影
台灣美光今天於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 苗栗

延伸閱讀

美光苗栗銅鑼廠區今日揭牌 強化AI時代先進記憶體製造量能

美光銅鑼廠揭牌 卓榮泰：在台投資1.4兆、台灣仍是DRAM與HBM重鎮

在台投資破1.4兆元…美光銅鑼廠區揭牌 台灣團隊預計成長至1.5萬人

卓揆：持續加碼支持美光在台投資 維持台灣半導體關鍵地位

相關新聞

防制光害 桃園拚拉拉山成暗空勝地

桃園市政府昨率六都之先公告「光汙染防制要點」，市長張善政並表示，市府除了以制度面處理光害議題，日前也向國際暗空協會申請，爭取拉拉山成為全台第一個國際認證的「暗空勝地」。台灣暗空協會期待落實光害管制，將是能否爭取暗空勝地成功的重要關鍵。

美光銅鑼廠揭牌！今年招千名員工 鍾東錦：對苗南的「天翻地覆」利多

美光銅鑼廠今天上午揭牌，行政院長卓榮泰率相關部會首長參加，苗栗縣長鍾東錦強調美光到苗栗銅鑼科學園區設廠，對苗南地區將有「天翻地覆」的利多發展，有如為苗栗南區的產業打了一劑強心針，縣府將全力配合廠區的需求及中央的政策指示。台灣美光董事長盧東暉表示...

新竹忠信愛樂春季公演登場 多位校長齊聚見證音樂教育力量

新竹忠信愛樂交響樂團今年春季公演重回新竹市文化局演藝廳盛大舉行，今年不僅展現專業樂團實力，多位教育一線校長也齊聚聆聽，演出深刻揭示音樂教育對青少年人格形塑的關鍵影響力。

抗議節水試辦計畫太粗暴 新竹農民北上抗議 促和晶片一起顧

水庫水情拉警報，新竹縣頭前溪河床乾涸，灌區內近4500公頃農田受衝擊，農業部農田水利署推出「頭前溪流域農業系統性節水推廣試辦計畫」，但遭地方團體批缺乏科學化管理與制度設計。環境權保障基金會等團體今北上農業部抗議，要求應揭露系統性節水的具體路徑，而非僅憑行政命令沒收水權。

桃捷綠線延伸中壢頻流標 議員促檢討

桃園捷運綠線預計年底北段七站先通車，其他捷運路網工程也如火如荼進行，但綠線延伸中壢機電標與土建標招標不順，不分黨派民代昨天都在議會關切。捷運工程局指出，會檢討工程預算並適度調整，但有些程序必須先走完，否則容易引起不必要的質疑。

桃園922名模範兒童獲表揚

桃園市政府昨在中央大學舉行模範兒童表揚活動，今年以「藝心Ｅ藝 模力精彩」為主題，強調學童在藝術素養與數位科技雙軌並進的卓越表現。市長張善政親臨現場致詞並頒獎，並與九二二名模範兒童逐一合影留念，讓學童們留下難能可貴的成長榮耀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。