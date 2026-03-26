美光銅鑼廠揭牌！今年招千名員工 鍾東錦：對苗南的「天翻地覆」利多

美光銅鑼廠今天上午揭牌，行政院長卓榮泰率相關部會首長參加，苗栗縣長鍾東錦強調美光到苗栗銅鑼科學園區設廠，對苗南地區將有「天翻地覆」的利多發展，有如為苗栗南區的產業打了一劑強心針，縣府將全力配合廠區的需求及中央的政策指示。台灣美光董事長盧東暉表示，從接觸力積電到今年簽約僅花了12周，速度和效率都讓人驚豔，在今天揭牌前幾天，美光第一波設備就已進駐，今年底之前預計召募1000名員工。

美光上午在苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。新收購的無塵室空間部分區域已著手進行設備進駐前置作業，以支援美光擴大先進DRAM產品（包括HBM）的供應能力，滿足日益增長的AI需求。

揭牌典禮由行政院長卓榮泰、行政院國科會主委吳誠文、經濟部長龔明鑫、苗栗縣長鍾東錦、美光科技全球營運前段製造資深副總裁Buddy Nicoson及美光DRAM亞洲前段製程營運企業副總裁及台灣美光董事長盧東暉等人出席。美光主管、政府代表、供應商及合作夥伴多人到場共襄盛舉。

盧東暉強調，美光銅鑼廠區將成為美光台中廠區的延伸製造基地（EMS, Extended Manufacturing Site），成為美光在台灣中部大型垂直整合廠區的一部分，將持續深化與供應鏈生態系緊密合作，充分發揮銅鑼廠區的效益。美光銅鑼廠區預期2028年起從現有晶圓廠支援具規模的產品出貨，此目標需各方齊心投入，以符合AI時代所需的速度推進。台灣美光迄今在台投資已超過台幣1.4兆元，雇用員工也超過1.5萬人。

美光指出，由衷感謝中央政府的支持，包括國科會、經濟部、新竹科學園區管理局、苗栗縣政府充分發揮台灣世界級半導體製造生態系的高效率與執行速度。銅鑼廠區的啟用將為苗栗地區創造半導體就業機會，在2026年底前在銅鑼廠區招募約1000名新進員工，職缺涵蓋製程工程、設備工程、品管、廠務及環安衛等領域，持續落實美光培育在地人才的承諾。

台灣美光今天於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。記者胡蓬生／攝影

台灣美光收購銅科力積電廠區及土地，今天在銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑，圖為力積電原有的晶圓廠。記者胡蓬生／攝影

台灣美光今天於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。記者胡蓬生／攝影