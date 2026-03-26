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新竹忠信愛樂春季公演登場 多位校長齊聚見證音樂教育力量

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
本場音樂會也是「忠信學校56周年感謝音樂會」，校長廖婉君感念如鄭保家、莊元、彭凱男等長期耕耘的音樂老師，正因有這些推手，讓忠信學子的成長故事中，多了音符交織的細膩與廣度。圖／新竹忠信學校提供
本場音樂會也是「忠信學校56周年感謝音樂會」，校長廖婉君感念如鄭保家、莊元、彭凱男等長期耕耘的音樂老師，正因有這些推手，讓忠信學子的成長故事中，多了音符交織的細膩與廣度。圖／新竹忠信學校提供

新竹忠信愛樂交響樂團今年春季公演重回新竹市文化局演藝廳盛大舉行，今年不僅展現專業樂團實力，多位教育一線校長也齊聚聆聽，演出深刻揭示音樂教育對青少年人格形塑的關鍵影響力。

忠信愛樂交響樂團為北台灣民間音樂團體，由忠信學校樂團首席馮璞倡議，與許家瑋、林清汝、鄭小妍、杜安雯、鄭慧豐等專業音樂人在2018年成立，立團宗旨為「立足台灣，擁抱世界」為社會提供高品質的專業音樂演出，為學子提供更平易的優質音樂素養教程。

本次演出由忠信學校董事長楊洪秋霞與原任董事長朱慕蘭邀請，新竹市副市長邱臣遠、林琨瀚偕同秘書長張治祥、文化局長王翔郁等多位首長出席。此外，新竹地區多位教育一線校長如丁淑觀、潘致惠、黃賜宏等均到場聆聽。

校方觀察，透過交響樂的薰陶，學生在群體協作與美感專注力上有顯著提升。本場音樂會也是「忠信學校56周年感謝音樂會」，校長廖婉君感念如鄭保家、莊元、彭凱男等長期耕耘的音樂老師，正因有這些推手，讓忠信學子的成長故事中，多了音符交織的細膩與廣度。

忠信文教基金會董事長丁文揚指出，樂團籌辦至今曾與長榮交響樂團及美、英、德、日等國大師合作，這些國際級的對話直接開拓了在地學子的視野。本次演出除了向大師致敬，更落實了「立足台灣，擁抱世界」的創團宗旨，讓高品質專業音樂不再高不可攀，而是學子生命中俯拾即是的生命養分。

今年適逢忠信學校創立56周年，亦是「忠信之父」高震東老師遠行5周年。忠信文教基金會、忠信學校老師高天極表示，忠信服務鄉梓數萬家戶，於新竹堪稱「十室之邑，必有忠信」，桑里信賴之深讓校方不敢一日懈怠。未來忠信將持續推動音樂素養教育，藉由音符的力量回報各界對師生的支持，讓這份教育情懷在樂聲中不斷傳承。

忠信文教基金會董事長丁文揚指出，樂團籌辦至今曾與長榮交響樂團及美、英、德、日等國大師合作，這些國際級的對話直接開拓了在地學子的視野。圖／新竹忠信學校提供
忠信文教基金會董事長丁文揚指出，樂團籌辦至今曾與長榮交響樂團及美、英、德、日等國大師合作，這些國際級的對話直接開拓了在地學子的視野。圖／新竹忠信學校提供

本次演出由忠信學校董事長楊洪秋霞與原任董事長朱慕蘭邀請，新竹市副市長邱臣遠、林琨瀚偕同秘書長張治祥、文化局長王翔郁等多位首長出席。圖／新竹忠信學校提供
本次演出由忠信學校董事長楊洪秋霞與原任董事長朱慕蘭邀請，新竹市副市長邱臣遠、林琨瀚偕同秘書長張治祥、文化局長王翔郁等多位首長出席。圖／新竹忠信學校提供

忠信文教基金會董事長丁文揚指出，樂團籌辦至今曾與長榮交響樂團及美、英、德、日等國大師合作，這些國際級的對話直接開拓了在地學子的視野。圖／新竹忠信學校提供
忠信文教基金會董事長丁文揚指出，樂團籌辦至今曾與長榮交響樂團及美、英、德、日等國大師合作，這些國際級的對話直接開拓了在地學子的視野。圖／新竹忠信學校提供

新竹忠信愛樂交響樂團今年春季公演重回新竹市文化局演藝廳盛大舉行，今年不僅展現專業樂團實力，多位教育一線校長也齊聚聆聽。圖／新竹忠信學校提供
新竹忠信愛樂交響樂團今年春季公演重回新竹市文化局演藝廳盛大舉行，今年不僅展現專業樂團實力，多位教育一線校長也齊聚聆聽。圖／新竹忠信學校提供

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