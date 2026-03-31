整理包／全民追粉紅超跑！2026白沙屯媽祖進香 日期時間、路線、裝備、禁忌全掌握

2026台灣年度宗教盛事白沙屯媽祖進香活動，將於4月12日深夜起駕，展開8天7夜旅程，預計4月16日抵達雲林北港朝天宮，4月20日回鑾，今年報名追「粉紅超跑」的香燈腳人數也刷新紀錄，突破40萬人。

《聯合新聞網》整理10大進香重點及10項QA，告訴你報名方式、日期與時間、重要儀式時辰、路線預測、停駕及駐駕地點、裝備清單、禁忌守則…等。另外，如果民眾無法全程陪走目睹女神風采，也能參考GPS隨時看線上直播，看白沙屯媽祖現在走到哪裡了。

文章目錄 ▌白沙屯媽祖進香日期與時間

▌想參加白沙屯媽祖進香，如何報名？

▌白沙屯媽祖進香新制

▌今年有機會「雙媽會」？

▌白沙屯媽祖歷年進香路線

▌搭台鐵高鐵如何到達白沙屯拱天宮？

▌限定祈福結緣小物、聯名小物有哪些？

▌如何即時追蹤白沙屯媽祖的位置？

▌2026白沙屯媽祖Q&A

2026白沙屯媽祖北港進香行程 重要儀式 國曆日期（星期）與時間 農曆日期 代表意義 一、放頭旗 4/09（四）23:20（子時） 二月二十三日 召告四方進香正式開始，指揮無形兵馬除煞開路 二、登轎 4/12（日）23:55（子時） 二月二十六日 舉行登轎儀式，各地陣頭廟宇前來送行 三、出發 登轎後隨即出發 — 時刻一到頭旗衝出廟門，人潮簇擁下向北港出發 四、到北港 4/16（四）約11:00 抵達北港北辰派出所 二月二十九日 由當地陣頭迎駕入宮，信眾一起參加拜天公祭典 五、進火 4/17（五）00:10（子時） 三月初一 將朝天宮聖火引入拱天宮火缸送入香擔，象徵香火不滅 六、回宮 4/20（一）16:10（申時） 三月初四 返抵白沙屯駐駕，隔日回鑾宮內安座 七、開爐 5/01（五）00:35（子時） 三月十五日 回鑾12天後掀開神房布幔，把進香來的香火添加於各爐 備註：實際時間以 官方公告 為準。製表：聯合新聞網（AI協作）

報名到4月9日截止，每天8點到晚上6點受理，報名請親自到拱天宮填妥報名表後繳費，並領取相關進香物品完成報名手續，可委託他人協助代理報名，但不開放網路報名。

進香報名費目前已從700元減為500元，因為廟方原本準備的30萬件長袖進香服已全數發完，但仍會發給信眾進香帽、毛巾、臂章及圍脖頭巾。

廟方隨香步行遊覽車服務

進香也可報名8天步行專用遊覽車，車資為每人2100元，報名公費另計，也就是車資2100元+報名公費500元=共計2600元，團體報名遊覽車請直接洽拱天宮服務台037-792058。

白沙屯媽祖進香人數近年呈現爆發性成長，2026年報名人數已突破40萬人，再創歷史新高。從2006年起逐年攀升，2023年首度突破10萬人，2024年為17.9萬人，2025年達到近33萬人，展現「粉紅超跑」的極高人氣。

製圖：聯合新聞網（AI協作）

過去白沙屯媽祖進香除了拱天宮正殿媽祖之外，鄰近的後龍鎮山邊媽祖也會跟著隨行乘座鑾轎。但今年特別不一樣，首度恭請值年爐主媽祖參與，將形成3尊媽祖共乘「粉紅超跑」赴北港的畫面。

山邊媽祖。圖／廟方提供

今年白沙屯媽祖和大甲媽祖進香時程相近，屆時大甲媽遶境南下（4/17-4/26）與白沙屯媽返程北上，可能再上演難得一見的「雙媽會」，白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬研判，最有可能是4月18日在彰化相遇。

白沙屯媽祖鑾轎在2023年2月12日下午衝進大甲鎮瀾宮停駕，上演百年第6次「雙媽會」。記者游振昇／攝影

白沙屯媽祖鑾轎在2023年2月12日下午衝進大甲鎮瀾宮停駕，上演百年第6次「雙媽會」。記者游振昇／攝影

歷年「雙媽會」在哪？

2004年選在時任沙鹿鎮長蘇麗華住家停駕，緊接著大甲鎮瀾宮回鑾也到此停駕。 2005年在台1線彰化田尾的公路花園附近，回鑾的白沙屯媽神轎越過安全島到南下車道駐立，與迎面而來的大甲媽神轎「巧遇」。 2006年連續2年進香路上溫馨感人相會，並且為60年來首度在鎮瀾宮駐駕過夜。

🎒 2023–2025 白沙屯媽祖進香路線比較 年份 總日程 去程節奏與路線重點 回程節奏與路線重點 路線亮點與歷史突破 2023年 9天8夜

(2/12–2/20) 去緩（走 6 天）

行經台中、彰化與雲林等內陸鄉鎮，步伐較慢。 回急（不到 40 小時）

沿西濱海線（台61/台17）極速北返，途經彰化伸港。 展現經典的「粉紅超跑」模式，回程宛如急行軍，展現驚人耐力。 2024年 9天8夜

(3/18–3/26) 去緩（走 6 天）

大幅向山線偏移，經彰化二水進入雲林。 回急（約 30 多小時）

同樣選擇西濱海線一路狂飆北返，未在伸港過夜。 百年來首次走彰雲大橋跨越濁水溪，進入雲林林內鄉。 2025年 10天9夜

(5/1–5/11) 去急（約 36 小時）

以最短距離的海線極速南下，5/3中午抵達北港。 回緩（走 8 天）

罕見的慢節奏北返，深入內陸與山線。 行程完全反轉為「去急回緩」。歷史上首次繞進南投縣名間鄉。

示意圖／實際路線請以白沙屯拱天宮為主。 製圖：聯合新聞網（AI協作）

白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香將於4月12日深夜起駕，展開8天7夜旅程。台灣高鐵於活動期間將開10班次列車，台鐵公司為配合疏運人潮，也祭出增開區間及增停白沙屯站莒光號列車等疏運措施。

白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香將於4月12日深夜起駕，高鐵除配合加開10班次外，還首次結合媽祖信仰文化推出「祈福頭靠墊」。圖／高鐵提供

白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香將於4月12日深夜起駕，高鐵除配合加開10班次外，還首次結合媽祖信仰文化推出「祈福頭靠墊」。圖／高鐵提供

製圖：聯合新聞網

金門酒廠與味丹企業今年再度攜手白沙屯媽祖推出4款聯名紀念酒，向媽祖的溫暖慈悲及勇腳們無所懼的精神致敬。

圖／味丹金酒 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／味丹金酒 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／味丹金酒 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／味丹金酒 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雲林至善文化協會為迎接媽祖百萬隨香信徒，今年與金德興銀樓合作，準備一尊交趾陶媽祖及兩頂迷你粉紅超跑神轎作為摸彩大獎，預計在4月9日縣府記者會活動上依報名信眾臂章編號抽獎。

白沙屯媽祖北港進香即將登場，雲林至善文化協會今年準備平安抱枕、精緻香火袋、鑰匙圈、以及象徵行腳力量的「至善勇襪」等多元文創小物與信眾結緣，今在朝天宮舉行祈福儀式。記者陳雅玲／攝影

台鐵公司特別推出「限定Q版媽祖祈福紀念車票」，民眾只要在4月1日至30日，購買起點或終點為白沙屯站或大甲站的車票，即可購買到限定車票。

為響應白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境兩大宗教盛事，台鐵公司特別推出「限定Q版媽祖祈福紀念車票」。圖／台鐵提供

星宇航空再度推出白沙屯媽祖聯名商品，收益扣除成本後，將全數捐贈給白沙屯拱天宮，作為文化傳承與公益基金。圖／星宇航空提供

星宇航空再度推出白沙屯媽祖聯名商品，包括帆布袋、背心套組及聯名袖套。圖／星宇航空提供

CoCo都可聯名白沙屯天上聖母，推出3款聯名紙杯。圖／CoCo都可提供

CoCo都可攜手白沙屯天上聖母，推出聯名杯身、聯名保冷袋。圖／CoCo都可提供

除了聯名杯身，另同步推出5款籤詩封膜。圖／CoCo都可提供

倘若無法全程跟著進香人潮走，也可下載「白沙屯媽祖官方 App」（iOS / Android）、「白沙屯GPS即時定位」App（iOS / Android），隨時看到媽祖走到哪了。

另外，或是透過24小時線上直播： 至拱天宮官方臉書粉絲專頁或透過YouTube官方頻道「白沙屯媽祖網路電視台」、「白沙屯拱天宮」進行觀看。

Q：白沙屯媽祖為何每年走的路線都不同？

A：白沙屯媽祖每年往北港進香路線不固定，主因是全程由媽祖神轎臨場指引方向，而非預先規劃的路線，沒人知道媽祖會走哪一條路，這也是其最有魅力的地方。神轎會因神明意志，突如其來地轉彎、涉水過溪、深入學校、公司或民宅停駕，旨在庇佑沿途居民，展現白沙屯媽祖救助苦難的慈悲。

Q：參加白沙屯媽祖進香有什麼要禁忌要遵守的嗎？

A：傳統習俗為「放頭旗」開始後的三天內茹素或吃早齋（淨口淨心）；若家中有喪事，一年內傳統上會避免參加進香活動；隨香禮儀不任意觸摸神轎，不要阻擋神轎行經路線，保持轎子周圍的空間，展現對信仰的尊重；鑽轎底（躦轎腳）必須完全聽從工作人員的引導與指揮，不可爭先恐後。

香燈腳請注意！常有熱心民眾在貨車張貼「累了請上車」標語，協助載運體力不支信眾；但其實這種後車斗缺乏安全防護，很容易發生交通事故意外，請搭乘合格接駁車輛。另外，不少信眾走累了常隨意在道路坐臥休息，一到夜晚光線昏暗易造成危險，建議隨身配戴閃光配件或穿著高亮度衣物。

A：參加白沙屯媽祖進香是長時間、高強度的徒步活動，出現身體不適其實很常見。重點不是硬撐，而是先判斷「能不能繼續走」，可以找陰涼處休息（便利商店、香客大樓、路邊棚子），補水＋吃點鹽分（運動飲料、鹽巴糖），調整步伐（放慢），沿線有醫護志工可簡單處理傷口、評估是否送醫，白沙屯拱天宮隨行有廟方人員可協助聯絡、安排休息或撤退。

Q：晚上住宿要住哪裡？

A：白沙屯媽祖進香特色是「媽祖走到哪，晚上就睡到哪」，除了進香出發前或第一晚可以考慮在白沙屯拱天宮附近住宿或香客大樓外，其他日期大部分香燈腳會在隨行遊覽車或沿途支援的車子休息，甚至在路邊民宅、商家騎樓或車庫空間…等鋪睡袋或席地而睡。

Q：進香裝備清單該準備哪些？

白沙屯媽祖進香裝備核心原則為「輕便、防雨、防曬、舒適」，以下整理必備清單供參考。

製圖：聯合新聞網（AI協作）