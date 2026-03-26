抗議節水試辦計畫太粗暴 新竹農民北上抗議 促和晶片一起顧

水庫水情拉警報，新竹縣頭前溪河床乾涸，灌區內近4500公頃農田受衝擊，農業部農田水利署推出「頭前溪流域農業系統性節水推廣試辦計畫」，但遭地方團體批缺乏科學化管理與制度設計。環境權保障基金會等團體今北上農業部抗議，要求應揭露系統性節水的具體路徑，而非僅憑行政命令沒收水權。

台灣乾淨水行動聯盟、環境權保障基金會、台灣豐禾子協會及多名新竹農民，今上午集結農業部前召開記者會，現場農民代表手持因斷水乾裂的秧苗與現地照片，呼籲政府力推智慧節水灌溉與互惠政策的同時，也應守護農業與產業的永續共生。

台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝表示，水資源調度不應是0或1的犧牲題，民團參考國際先進的「地域協調治理」模式，行政端（制度預告與配套支援） 應揭露系統性節水的具體路徑，除了保障未參加節水戶的用水權，更應研究國際的互惠政策，而非僅憑行政命令沒收水權。

企業端（ESG 資源與技術協力）則應推動科技產業參與農業轉型，讓受益的企業提供智慧感測、精準配水設施等資機材支援，協助農民提升水資源效率，達成「農民晶片一起顧」；農民端（行為調整與第一線實踐）則在具備設備與制度保障前提下，實踐精準灌溉與作物調整，避免將插秧後斷水視為常態。

農民代表莊德信說，農水部門應變手法粗暴，3月17日開會，結果18日就斷水，20日申請補助，這種先斬後奏完全無視農民每分地6000至8000元的成本投入，目前的做法是以節水之名規避法定停灌程序，這就像把刀子架在農民脖子上逼迫配合，再對外宣稱農民配合度高，是嚴重的誠信崩壞。

竹東農民劉慶昌、吳世璁都說，系統節水資訊布達有限，申請期是3月20日至3月31日，這般極其倉促，甚至連緊鄰水源的非灌區農民都未獲通知，顯示行政規畫漏洞百出。

環境權保障基金會副執行長許博任表示，若政府另創政策路徑，那就必須確實給區內農民有充分的選擇權利，同時也必須兼顧因這次非屬全面停灌，而無法循往例申請災損救濟的田間管理代工、農機維護等上下游產業鏈從業人員的生計，呼籲農業部立即針對今年度不參加頭前溪流域系統性節水計畫的農民用水保障的具體作法，以及上下游產業鏈衝擊因應作為。

農田水利署代表於現場接過民團的陳情書，僅表示會帶回研議。