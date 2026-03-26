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桃園922名模範兒童獲表揚

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
桃園市模範兒童表揚活動昨天在中央大學舉行，市長張善政（中）親自表揚獲選學生，給予鼓勵。記者周嘉茹／攝影
桃園市模範兒童表揚活動昨天在中央大學舉行，市長張善政（中）親自表揚獲選學生，給予鼓勵。記者周嘉茹／攝影

桃園市政府昨在中央大學舉行模範兒童表揚活動，今年以「藝心Ｅ藝 模力精彩」為主題，強調學童在藝術素養與數位科技雙軌並進的卓越表現。市長張善政親臨現場致詞並頒獎，並與九二二名模範兒童逐一合影留念，讓學童們留下難能可貴的成長榮耀。

今年表揚活動中，特別選拔出十名具有代表性的亮點學生，包括僑愛國小張茲喬、瑞埔國小方允成、三和國小曾國璵、八德國小王宥昕、永順國小聶兆廷、楓樹國小王妤晏、同安國小廖宥翔、南崁國小毛宥翎、楊心國小汪鐿庭及三光國小陳穎昕。

其中，大溪區僑愛國小張茲喬自國小二年級投入高爾夫專項訓練，訓練至今四年，已在多項全國性賽事中屢創佳績，更取得「2025 Taiwan Junior Open台灣青少年公開賽」參賽資格，展現接軌國際的潛力，目標朝高爾夫球國手之路邁進。

復興區三光國小陳穎昕為泰雅女孩，在校擔任六年級「小酋長」，協助學弟妹及維持秩序，並在泰雅族語朗讀、說唱等競賽拿下名次，並積極投入射箭運動，同樣獲選模範兒童。

張善政說，「藝心Ｅ藝」象徵孩子全心全意投入學習，並能跨越傳統與科技的界線，展現出「模力精彩」領袖特質，成為校園同儕學習的榜樣。隨著教育多元化與數位化發展，桃園的孩子不僅在學術與品德上有穩定表現，更在各項專業競技、藝術創作及數位檢定中展現出極強自主學習力。

張善政 桃園

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