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防制光害 桃園拚拉拉山成暗空勝地

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市政府正積極爭取拉拉山成為全台第一個「暗空勝地」，當地已配合調整公共設施照明。圖／台灣暗空協會提供
桃園市政府正積極爭取拉拉山成為全台第一個「暗空勝地」，當地已配合調整公共設施照明。圖／台灣暗空協會提供

桃園市政府昨率六都之先公告「光汙染防制要點」，市長張善政並表示，市府除了以制度面處理光害議題，日前也向國際暗空協會申請，爭取拉拉山成為全台第一個國際認證的「暗空勝地」。台灣暗空協會期待落實光害管制，將是能否爭取暗空勝地成功的重要關鍵。

張善政昨主持市政會議時表示，拉拉山夜晚抬頭即可見到壯觀的銀河，這樣的美景在都會區幾乎不可能看到；為推動暗空認證，復興當地的巴陵大橋、遊客中心燈光都完成加裝光罩，避免光線向上散射影響夜空品質，並加強地方溝通，累計廿二家在地旅宿業者簽署公約，一起投入暗空環境維護。

不僅在拉拉山推動暗空保護，桃市府也在都會區同步建立光害治理制度。市府結合都發局、環保局、交通局、工務局及觀旅局等單位，公告的「光汙染防制要點」，針對影響範圍廣泛的ＬＥＤ廣告、投光燈、霓虹燈等光源加強管制，必要時要求改善或停用。

目前國內僅合歡山於二○一九年取得「暗空公園」認證，此次拉拉山申請爭取「暗空勝地」。台灣暗空協會會長林正修說，暗空公園多位於高山地區，暗空勝地則強調都市周邊地區願意做出多大努力來減少光害，桃園鄰近北部都會區，正符合此精神，最快半年內進入實質審查。

林正修說，國際方面期待桃園身為六都，不應只談拉拉山的優勢，更要處理市區光害問題，也要具體改善認證範圍內約六百盞公共照明燈具，在不影響交通安全的前提下降低照度。儘管拉拉山星空品質不比合歡山，但有物種多樣性、泰雅文化等獨特優勢，國際協會人士將於十月來台勘查。

環保局 桃園 張善政

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