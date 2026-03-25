有告別式就塞爆！頭份殯儀館唯一通道濱江街今動土拓寬 預計年底完工

苗栗縣頭份市濱江街都市計畫道路拓寬工程今動土，計畫道路全長1.92公里，將從5公尺拓寬至10公尺，預計年底完工。縣長鍾東錦恭喜頭份鄉親企盼多年的拓寬工程終於動土，通車後除可紓緩頭份殯儀館前道路嚴重堵塞問題，並有效串連頭份市區與苗栗縣北橫公路的交通聯絡網。此外，縣府也會配合頭份公有零售市場改建動工，在周邊規畫幾個停車場，讓區域的交通更順暢。

縣府指出，頭份市濱江街鄰近東興大橋、頭份殯儀館及苗栗「北橫」公路，雖屬於中港溪防汛道路，但人車通行且使用密度高，但現有路寬僅5至6公尺，會車困難，該路段為頭份市殯儀館唯一的進出通路，每逢殯儀館治喪大日，車輛進出常嚴重堵塞，甚至無法動彈，交通癱瘓。

為改善進出頭份殯儀館的不便，並提升區域交通路網便利性，地方積極爭取濱江街都市計畫道路拓寬工程，經縣府及立委邱鎮軍、陳超明協助，獲內政部國土管理署「生活圈道路交通系統建設計畫」核定補助，總經費1億6900萬元，包括工程費1億4300萬元、用地費2600萬元，全案中央補助1億4365萬元、市公所自籌配合款2535萬元。

縣長鍾東錦、縣府交工處長古明弘、頭份市長羅雪珠、代表會主席溫宜靜、副議長張淑芬、地區議員及內政部國土署中區分署分署長陳俊雄上午共同動鏟開工，率民眾焚香祝禱工程進展順利，地方也安排舞蹈、陶笛和太鼓表演熱鬧慶祝。

鍾東錦肯定公所與代表會攜手合作爭取殯儀館前都市計畫道路拓寬工程，並感謝立委邱鎮軍、陳超明到中央奔走，獲內政部國土管理署支持，將地方多年的瓶頸道路打通。

鍾東錦強調，縣府接續會把頭份殯儀館周邊的環境打造得更完善，讓人生的「畢業典禮」在這裡舉辦時，親朋好友來送別，不再有交通堵塞的困擾。

羅雪珠表示，本案經4次公聽會與在地居民深度溝通，並經內、外部委員嚴格審核，終於在今日動土，感謝縣府及立委幫忙，讓這條亟需打通的瓶頸路段能動工拓寬，解決地方鄉親生活及出入的不便。

縣府交通工務處表示，頭份殯儀館前都市計畫道路總長約1.92公里，預計將現有寬約5至6公尺的狹窄道路拓寬至10公尺，並規畫雙向車道，車道寬度3公尺，符合市區道路汽車道規定3公尺以上的標準，道路並設置單側排水側溝及單側實體人行道，寬度1.5公尺，實施人車分道。預計完工後，將可大幅改善頭份殯儀館前道路嚴重堵塞問題，並打通頭份市濱江街交通瓶頸，完善頭份市區與北橫公路的整體路網。

苗栗縣頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並分為雙向車道，改善道路瓶頸。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市濱江街都市計畫道路拓寬工程今天動土，計畫道路全長1.92公里，將從5公尺拓寬至10公尺，預計年底完工。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市濱江街都市計畫道路拓寬工程今天動土，計畫道路全長1.92公里，將從5公尺拓寬至10公尺，預計年底完工。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市濱江街拓寬計畫將從現有5公尺寬道路拓寬為10公尺並分為雙向車道，改善道路瓶頸。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市濱江街都市計畫道路拓寬工程今天動土，計畫道路全長1.92公里，將從5公尺拓寬至10公尺，預計年底完工。圖／苗栗縣政府提供