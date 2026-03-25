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慘了！非法繁殖緬因貓疑私自用藥醫治 桃市府重罰300萬
桃園一名男子長期非法繁殖牟取暴利，日前再被桃園市動物保護處與警方查獲，調查人員發現34緬因貓長期生活在惡劣環境，現場還有大量動物處方用藥，疑有私自用藥醫治行為。動保處長王得吉今天表示，男子已是累犯，將依動保法開罰300萬元。
桃園市動物保護處指出，本案源於新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎檢舉，由於事證明確，本月22日上午即會同警方
前往中壢區查緝，現場環境衛生條件極為惡劣，排泄物散落堆積一地，貓的毛髮嚴重打結成塊影響活動，而且多數貓體態消瘦、營養不良。現場還有大量處方藥品及疫苗，疑涉未經專業許可自行施用。
王得吉表示，男子已是累犯，將依動物保護法裁處300萬元罰鍰，沒入全部貓隻，以彰顯維護動物福祉與法治秩序決心。
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