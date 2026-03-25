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延宕多年 桃美館拚2028開館營運「發展文化觀光」
延宕多年的桃園市立美術館預計今年竣工、2028年正式營運。市府今表示，市立美術館未來將與橫山書法藝術館、兒童美術館形成三館聯動體系，目標打造國家級美術館規模，並結合青埔周邊交通與商圈優勢，發展文化觀光。
桃園市立美術館規畫總館樓地板面積約4萬平方公尺，一樓為國際級大型展覽基地；三樓為研究與敘事型中型展間；四樓定位為跨域創新實驗場景，可展出裝置、沉浸式多媒體與跨域科技作品。另有輕食咖啡廳、文創商店、研究閱讀室與教育推廣空間。
文化局表示，總館竣工後將啟動10個月驗收期，預計2027年5月底完成，今年起同步推進行政法人化籌備、商店及餐飲招商、停車場招標、策展前期研究與典藏庫房建置。2027年點交後展開二次工程，進行展廳及相關空間優化施作，商業空間廠商同步進場裝修，並啟動展覽布置與開館宣傳，2028年正式開館。
文化局表示，美術館發展藍圖設定三大目標，包括具備國際標準，可舉辦大型展覽、國際借展及典藏保存；透過三館聯動建構完整城市美術館體系，深耕藝術教育與地方文化研究；推動國際藝術交流，促進跨國展覽與藝術網絡合作。
針對未來票價，文化局表示市府仍在研議中，後續預計推出三館聯票優惠。展覽方面，將國際與在地並進，近期已規畫與美國、日本、新加坡等知名美術館跨館合作，同時串聯在地藝術家，展現桃園藝術能量。
文化局表示，客群經營上將強化與各級學校藝文合作，也將善用鄰近高鐵站及桃捷A19站的區位優勢，與Xpark、青埔商圈、環球購物中心串連，共同發展文化觀光，讓美術館成為桃園必訪景點。
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