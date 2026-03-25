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春茶缺水延遲萌芽 苗栗茶農自聘水車澆灌應急

中央社／ 苗栗縣25日電

目前正值春茶萌芽階段，受降雨偏少影響，苗栗縣多處茶園茶樹大面積延遲萌芽甚至整株葉片乾枯，銅鑼鄉已有茶農自力救濟聘請水車噴灑澆灌，希望減少損失。

銅鑼鄉茶農張煥文今天指出，已經3個多月沒下大雨，而茶樹在春季是正要發芽的時候，嚴重缺水導致發芽力降低，造成延遲萌芽或無法萌芽，目前茶園已有大面積茶樹葉片乾枯甚至整株枯死，未來春茶採收勢必損失不小。

銅鑼鄉農會農事指導員黃志維告訴中央社，銅鑼鄉茶園面積約80公頃，受降雨偏少影響，茶農陸續反映災情，受損、減產率初估達4成，此外，為避免主力產品夏季東方美人茶產量跟著受創，有茶農自行聘請水車噴灑澆灌，以免心血付諸流水。

曾姓茶農說，茶園平日雖然已有滴灌給水，但久未降雨，茶葉葉面吃不到水，也缺乏露水滋潤，只好自力救濟請水車到場灑水，但1車1天不含工資就要新台幣9000元，今天已經出動3車，

縣府農業處表示，目前包括銅鑼、三義、三灣、頭屋等鄉鎮都有茶農反映災情，已請各地公所進一步查報災情，以利後續彙整勘災協助爭取天然災害救助。

中央社 苗栗縣

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