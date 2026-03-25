聽新聞
0:00 / 0:00
春茶缺水延遲萌芽 苗栗茶農自聘水車澆灌應急
目前正值春茶萌芽階段，受降雨偏少影響，苗栗縣多處茶園茶樹大面積延遲萌芽甚至整株葉片乾枯，銅鑼鄉已有茶農自力救濟聘請水車噴灑澆灌，希望減少損失。
銅鑼鄉茶農張煥文今天指出，已經3個多月沒下大雨，而茶樹在春季是正要發芽的時候，嚴重缺水導致發芽力降低，造成延遲萌芽或無法萌芽，目前茶園已有大面積茶樹葉片乾枯甚至整株枯死，未來春茶採收勢必損失不小。
銅鑼鄉農會農事指導員黃志維告訴中央社，銅鑼鄉茶園面積約80公頃，受降雨偏少影響，茶農陸續反映災情，受損、減產率初估達4成，此外，為避免主力產品夏季東方美人茶產量跟著受創，有茶農自行聘請水車噴灑澆灌，以免心血付諸流水。
曾姓茶農說，茶園平日雖然已有滴灌給水，但久未降雨，茶葉葉面吃不到水，也缺乏露水滋潤，只好自力救濟請水車到場灑水，但1車1天不含工資就要新台幣9000元，今天已經出動3車，
縣府農業處表示，目前包括銅鑼、三義、三灣、頭屋等鄉鎮都有茶農反映災情，已請各地公所進一步查報災情，以利後續彙整勘災協助爭取天然災害救助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。