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一字之錯！苗縣歷史建築「日警紀念碑」登錄名稱錯了6年 將創更正首例

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉鹿場地區的「日警紀念碑」，公告登錄為苗栗縣碑碣類歷史建築已6年多。圖／苗栗縣文觀局提供
苗栗縣南庄鄉鹿場地區的「日警紀念碑」，公告登錄為苗栗縣碑碣類歷史建築已6年多。圖／苗栗縣文觀局提供

苗栗縣南庄鄉「故新竹廳巡查五十嵐長輝外拾名之碑」2019年由縣府登錄公告為歷史建築，但名稱卻出現錯誤，碑上的「五十嵐長輝」誤為「五十嵐常輝」長達6年多，縣府針對此案3月31日將進行原住民族有形文化資產審議，將更正紀念碑名稱，縣內現已登錄多達67件歷史建築，首度出現公告後又更正的案例。此外，學者專家針對紀念碑進行的研究調查報告已完成，3月底在審議會將一併討論，並開放民眾申請旁聽。

這座紀念碑過去通稱為「日警紀念碑」，碑上刻有殉職日警及漢人、原住民隘勇姓名，見證日據時代山區一段不平靜的歲月；紀念碑原豎立在已廢校的鹿場國小右上坡，後來被移至附近森林的山坡步道旁，造形獨特，過去地方民眾對它的由來眾說紛紜，有人說是抗日紀念碑，也有人認為是日本政府鎮壓原住民的遺蹟。

依苗栗文獻第50期苗栗縣碑碣專輯敘述，明治43年（1910）至大正4年（1915），佐左間左馬太總督實施「理番計畫」，當時日本人進入南庄地區，開發山地森林資源，引起賽夏族及泰雅族反抗，歷經多年征討鎮壓，台灣總督府才使南庄賽夏族及泰雅族放棄反抗。從明治43年至大正2年（1913），鹿場地區戰死的日警及隘勇共有11名，大正13年（1924）日本人撤除隘勇線，在鹿場建立駐在所。

文獻並記載日人於昭和10年（1935）由新竹州竹南郡警察課長內田清志在鹿場國小右上坡勒立石碑以追念在鹿場殉職的10名巡查及隘勇；11名戰死者，日警有3人、漢人隘勇4人、原住民隘勇4人，足見日人的「理番」政策是「以台治台」利用台灣人或原住民當馬前卒，這座石碑見證當時不平靜的山地歲月。

日警紀念碑歷建案是已故前縣議員潘秋榮提報，經由學者專家會勘，從評定基準、登錄理由均認為具文資價值，在2019年公告，唯獨登錄名稱將五十嵐長輝誤為五十嵐「常」輝，迄今在文資局文化資產地圖仍維持這「一字之差」的錯誤。五十嵐是日本姓氏，據稱民間及日本調查，「五十嵐」還是日本人最嚮往的姓氏，與國內著名茶飲店同名，但兩者並無關聯，音譯與日本發音也不同，增添話題。

苗栗文觀局表示，文化傳達是一種社會承襲，也扮演自我認同的重要媒介，多年來苗栗縣指定或登錄的縣定有形文化資產，其中國定古蹟1件、縣定古蹟17件、歷史建築67件、史蹟1處、文化景觀4處、一般古物21件，苗栗的文化美學，珍藏在山海街廓與民眾的日常點滴中，期許縣府與民眾攜手並進守護珍貴的有形建築，更傳承無形的文化記憶，在尊重多元與鼓勵創新氛圍下，讓苗栗的文化資產在當代展現新生力量。

苗栗縣南庄鹿場部落附近山林內的日警紀念碑以「故新竹廳巡查五十嵐常輝外拾名之碑」公告登錄，但五十嵐長輝被誤為「五十嵐常輝」。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗縣南庄鹿場部落附近山林內的日警紀念碑以「故新竹廳巡查五十嵐常輝外拾名之碑」公告登錄，但五十嵐長輝被誤為「五十嵐常輝」。圖／苗栗縣文化觀光局提供

苗栗縣南庄鄉鹿場地區的日警紀念碑以「故新竹廳巡查五十嵐常輝外拾名之碑」公告登錄，但五十嵐長輝被誤為「五十嵐常輝」。圖／苗栗縣文觀局提供
苗栗縣南庄鄉鹿場地區的日警紀念碑以「故新竹廳巡查五十嵐常輝外拾名之碑」公告登錄，但五十嵐長輝被誤為「五十嵐常輝」。圖／苗栗縣文觀局提供

原住民 日本 苗栗縣

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