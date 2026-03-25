高虹安赴共餐食堂與長者同樂 宣布餐費補助調升

新竹市香山區港南市民活動中心設有共餐食堂，市長高虹安今走訪港南社區發展協會長青樂活健康食堂，關心長者用餐情形，她指出，今年1月已將共餐食堂餐費補助由每餐70元調升至100元，盼讓長者們吃得更營養、更健康。

高虹安表示，目前竹市共有91個共餐據點，面對物價上漲壓力，市府主動回應基層需求，今年起將共餐據點餐費每餐從70元調高至100元，這不僅是數字的提升，更是市府對長者生活品質的具體承諾，透過調升餐費讓社區在食材選擇上更有彈性。

高虹安說，市府除提升共餐補助外，更積極推動多項長者福利措施，包括擴大敬老卡與愛心卡使用項目，將點數提升至800點，並開放代買服務，讓敬老卡與愛心卡更加貼心，提升長者生活便利性。

高虹安指出，港南社區長青樂活健康食堂長年用心經營，不僅提供營養餐食，更凝聚社區情感，讓長輩們能走出家門、彼此交流，提升身心健康。她回憶去年端午節曾到訪港南社區，理事長與志工們親手準備應景美食，讓長者們開心過節，充分展現社區的溫暖與活力。市府未來將持續支持各社區推動共餐服務，打造更完善的長者照顧網絡。

社會處指出，港南社區發展協會自1992年成立以來，深耕在地已逾30年，並於2021年加入共餐據點行列，持續提供長者關懷服務。長青樂活健康食堂不僅供應營養餐食，更是長者建立生活節奏、促進社交連結的重要場域，展現社區凝聚力與互助精神。

高虹安今走訪港南社區發展協會長青樂活健康食堂，宣布今年1月已將共餐食堂餐費補助由每餐70元調升至100元，盼讓長者們吃得更營養、更健康。圖／新竹市府提供