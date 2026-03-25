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桃園捷運綠線延伸中壢招標不順 土建標66.87億乏人問津

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運綠線延伸中壢招標不順，土建標今天二度流標。本報資料照片
桃園捷運綠線延伸中壢招標不順，土建標今天二度流標。本報資料照片

桃園捷運綠線預計年底北段七站先通車，其他路段工程也如火如荼進行，但綠線延伸中壢機電標與土建標招標不順，不分黨派民代都關切。捷運工程局表示，會檢討工程預算並適度調整，但有些程序必須先走完，否則容易引起不必要的質疑。

桃園捷運綠線延伸中壢綜合規畫2023年底獲中央核定，路線從G01建德興豐站到台鐵中壢車站，全長約7.2公里，地方盼捷運能解決八德長興路每天早上通勤尖峰時段壅塞情形，也期待沿途7個車站帶動區域發展，但綜合規畫案2023年底通過至今，工程發包不順，機電標97.15億元乏人問津，五度流標，目前調高到177.2億元重新招標，預計4月9號開標，而土建標66.87億元今天第二次開標，也因乏人問津流標。

國民黨議員林政賢表示，物價上漲影響，廠商投標意願低落，建議市府重新檢討標案預算與條件，提高可行性；民進黨議員許家睿表示，希望市府在調整土建標預算方面能記取機電標多次流標的經驗，盡快辦理相關程序；無黨籍議員謝美英則要求精準了解市場底價，主動拜會潛在廠商，並針對系統相容性的技術門檻研議解方。

捷工局表示，綠線延伸中壢受國內物價上漲、缺工缺料，以及疫情、俄烏戰爭與國際關稅等多重因素影響，原招標金額已不符現在市場行情，但為符政府採購程序與預算管控原則，避免不必要的質疑，有些程序必須走完，土建標預計也要3次才能調整預算金額，刻正進行第三次招標的作業。另外，駐車場的土建標也在進行中，預計4月中開標。

捷工局長劉慶豐表示，軌道工程近幾年受外在因素影響很大，最近美伊戰爭物價波動，也可能影響廠商投標意願，會再滾動檢討招標策略與合理預算。

桃園捷運綠線延伸中壢招標不順，土建標今天二度流標。本報資料照片
桃園捷運綠線延伸中壢招標不順，土建標今天二度流標。本報資料照片

林政賢 俄烏戰爭 中壢

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