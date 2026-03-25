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苗栗縣立長照機構委託慈濟營運 打造醫養合一標竿

中央社／ 苗栗縣25日電

苗栗縣首家縣立長照機構日前動土，完工後將委託慈濟醫療財團法人營運，今天簽約。縣府表示，慈濟理念將結合安養與中西醫照護，發展「醫養合一」模式，盼成為長照機構標竿。

「苗栗縣立長照醫養家園」座落於銅鑼鄉，硬體工程日前動土，預計民國117年7月完工。縣府於規劃期間同步以促參法辦理委託營運招標，由佛教慈濟醫療財團法人獲選為最優申請人，今天在縣府4樓會議室舉行委託營運簽約儀式，由縣長鍾東錦、台中慈濟醫院院長簡守信共同完成簽約。

鍾東錦表示，因應高齡化社會，長輩的安養照顧需求提升，除了坊間私立安養機構，縣府布建縣立長照機構，讓鄉親有多元且適合自己的選擇。

鍾東錦說，感謝慈濟願意參與投入，除在醫療技術上有一定水平，在安養照護上秉持「復能返家」的理念，更令他感動，希望未來長照家園在慈濟以慈悲心、大愛的精神營運之下，讓苗栗的長輩安心且幸福快樂的慢慢變老。

台中慈濟醫院院長簡守信指出，慈濟理念不只著重「安養」，更要促進長輩與社會的「連結」、提供人生的「價值」，期盼與縣府合作，打造機構成為全苗栗縣、甚至全球的長照典範。

縣府長期照護處表示，慈濟取得縣立長照醫養家園簽約營運期為20年，將提供120床住宿式床位，另提供社區日照服務，並結合三義慈濟中醫醫院推動中西醫整合照護，從促進健康、疾病治療到長期照顧，建構完整且連續的服務體系。

台中慈濟醫院副院長莊淑婷表示，園區將導入專屬「880智慧健康管理系統」與光纖生理監測技術，以科學數據精準掌握長輩健康狀態。醫療照護團隊將發揮慈濟體系量能，提供中西醫整合診療服務，將預防醫學與復健無縫接軌。

慈濟 鍾東錦 苗栗縣

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