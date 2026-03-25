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桃園表揚922名模範兒童 高球小將、泰雅女孩展現跨域潛力

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市今年度模範兒童表揚活動於今在國立中央大學舉行，並選出10名具有代表性的亮點學生。記者周嘉茹／攝影
桃園市今年度模範兒童表揚活動於今在國立中央大學舉行，並選出10名具有代表性的亮點學生。記者周嘉茹／攝影

桃園市今年度模範兒童表揚活動於今下午在國立中央大學盛大舉行。今年表揚活動以「藝心Ｅ藝 模力精彩」為主題，強調學童在藝術素養與數位科技雙軌並進的卓越表現。市長張善政親臨現場致詞並頒獎，共與922名模範兒童一一合影留念，讓學童們留下難能可貴的成長榮耀。

今年表揚活動中，特別選拔出10位具有代表性的亮點學生，包括僑愛國小張茲喬、瑞埔國小方允成、三和國小曾國璵、八德國小王宥昕、永順國小聶兆廷、楓樹國小王妤晏、同安國小廖宥翔、南崁國小毛宥翎、楊心國小汪鐿庭及三光國小陳穎昕。

其中大溪區僑愛國小張茲喬自國小二年級投入高爾夫專項訓練，訓練至今四年，在多項全國性賽事中屢創佳績，曾於全國小學高爾夫錦標賽高年級女子組勇奪第一名，並於中華民國高爾夫協會及青少年聯賽中多次名列前茅。憑藉穩定技術與沉著臨場表現，她更取得「2025 Taiwan Junior Open台灣青少年公開賽」參賽資格，展現接軌國際的潛力。她表示，之前看電視高爾夫球比賽覺得有興趣，便跟著爸爸一起學高爾夫，很感謝學校和爸爸媽媽支持她，未來希望能朝高爾夫球國手邁進。

另外復興區三光國小陳穎昕為泰雅女孩，在校擔任六年級唯二的「小酋長」，協助學弟妹及維持秩序，並於桃園市語文競賽市決賽泰雅族語朗讀項目榮獲第二名，亦參與鄉土歌謠與原住民族說唱藝術競賽，多次獲得優等成績。陳穎昕並投入射箭運動，她說自己非常喜歡射箭，而自己的射箭成績也相當不錯，未來會持續努力訓練、比賽，今天能過獲獎非常開心。

張善政表示，隨著教育多元化與數位化發展，桃園的孩子不僅在學術與品德上有穩定表現，更在各項專業競技、藝術創作及數位檢定中展現出極強的自主學習力；他強調「藝心Ｅ藝」象徵孩子全心全意投入學習，並能跨越傳統與科技的界線，展現出「模力精彩」的領袖特質，成為校園同儕學習的榜樣。

大溪區僑愛國小張茲喬自國小二年級投入高爾夫專項訓練，訓練至今四年，在多項全國性賽事中屢創佳績，品學兼優。記者周嘉茹／攝影
大溪區僑愛國小張茲喬自國小二年級投入高爾夫專項訓練，訓練至今四年，在多項全國性賽事中屢創佳績，品學兼優。記者周嘉茹／攝影

復興區三光國小陳穎昕為泰雅女孩，在校擔任六年級唯二的「小酋長」，並多次獲得原住民語、泰雅族語比賽獎項，同時投入射箭運動。記者周嘉茹／攝影
復興區三光國小陳穎昕為泰雅女孩，在校擔任六年級唯二的「小酋長」，並多次獲得原住民語、泰雅族語比賽獎項，同時投入射箭運動。記者周嘉茹／攝影

張善政

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