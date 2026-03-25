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深耕基層拼初選 竹市議員楊玲宜辦健康講座推預防醫學

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市議員楊玲宜服務處今於長和宮9樓國際會議廳，舉辦「樂齡生活＋健康講座」，深耕基層的同時也推動預防醫學觀念。圖／楊玲宜提供
新竹市議員楊玲宜服務處今於長和宮9樓國際會議廳，舉辦「樂齡生活＋健康講座」，深耕基層的同時也推動預防醫學觀念。圖／楊玲宜提供

年底是各縣市地方選舉年，民進黨北區市議員選舉預計提名3席，除現任議員楊玲宜爭取連任，議員劉康彥辦公室主任林士凱，以及黨員戴振博、曾國維都表態爭取。楊玲宜服務處今於長和宮9樓國際會議廳，舉辦「樂齡生活＋健康講座」，深耕基層的同時也推動預防醫學觀念。

楊玲宜團隊指出，這場講座邀請台大醫院北護分院長詹鼎正以及家醫科權威醫師林君怡前來演講，現場湧入超過兩百多位民眾共襄盛舉，擠滿會場座無虛席，顯見民眾對高齡健康議題的高度重視。

楊玲宜團隊指出，這次講座直擊高齡社會兩大核心痛點「老化適應與失智辨識」。詹鼎正以其深厚的老年醫學根基，分享如何透過生活形態的細微調整「擁抱健康的老齡生活」，讓變老不再是負擔。

城佑耳鼻喉科林君怡醫師則以「是老了還是病了？」為題，深入淺出地教導家屬如何精準掌握失智與憂鬱的早期徵兆，為家中長輩爭取黃金治療期。

新竹市議員楊玲宜說，隨著台灣邁入超高齡社會，如何讓長者「活得久更要活得好」，始終是她問政最優先的課題。守護長者健康不能單打獨鬥，亟需整合各界的資源來幫助長輩建立正確的保健觀念。

今天講座互動極為踴躍，現場長者紛舉手向醫師請教切身的健康難題，活動尾聲特別安排長照 2.0 資源諮詢環節，透過專業人員的說明，實質協助鄉親解決輔具補助、居家服務等長照實務困擾，讓專業醫療與政府資源能真正走入更多的家庭。

新竹市議員楊玲宜服務處今於長和宮9樓國際會議廳，舉辦「樂齡生活＋健康講座」，深耕基層的同時也推動預防醫學觀念。圖／楊玲宜提供
新竹市議員楊玲宜服務處今於長和宮9樓國際會議廳，舉辦「樂齡生活＋健康講座」，深耕基層的同時也推動預防醫學觀念。圖／楊玲宜提供

楊玲宜 超高齡社會 地方選舉

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